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世衛新專家小組納中國人 中方不鬆口配合調查

中央社台北14日電
圖為早期病例集中爆發的武漢華南海鮮批發市場。美聯社
圖為早期病例集中爆發的武漢華南海鮮批發市場。美聯社

世界衛生組織針對危險病原體成立新諮詢小組，其中也包含來自中國的科學家。中國外交部發言人趙立堅今天仍強調，在COVID-19病毒溯源上，希望世衛以先前的研究為基礎，客觀公正履職。

世衛13日公布提議成立的「新病原起源科學諮詢小組」（Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens，SAGO），任務包括研究新病原體，防止未來爆發的全球疫情大流行，以及重啟陷入停滯的COVID-19疫情溯源調查。

澎湃新聞報導，中國外交部14日舉行例行記者會，有記者提問中方如何回應此事，以及如果這個團隊要求來中國進行調查，中國是否同意。

趙立堅首先說，中方注意到世衛官網公布的這個諮詢小組成員遴選情況，中國科學院北京基因組研究所副所長楊運桂入選。

他說，疫情發生以來，中方和世衛開展聯合研究，兩次邀請世衛專家到中國開展實地考察，「取得了重要積極成果，為全球溯源科學合作奠定了良好基礎」。

趙立堅稱，中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的「政治操弄」，但並未直接回覆是否會讓這個新科學家團隊到中國調查。

他說，希望包括世衛秘書處及諮詢小組在內的有關各方，切實秉持客觀、科學、負責任的態度，按照世衛大會決議要求和相關授權，以第一階段聯合研究為基礎，堅持全球視角，客觀公正履職，真正為全球病毒溯源和抗疫合作作出積極貢獻。

綜合外電報導，前述諮詢小組由26名專家組成，將負責制定一個新全球框架，用以研究新地方流行病和全球大流行病病原體起源可能性。

世衛首席緊急情況專家萊恩（Michael Ryan）表示，這個新專家小組可能是確定SARS-CoV-2病毒（導致COVID-19的病毒）起源的最後機會，這種病毒已導致全世界停頓。

中國 世衛 疫情

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