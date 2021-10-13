中國多城中古屋指導價大打折 剛購房者懊悔痛心

圖為山西太原民眾在房地產售樓部看房。（中新社）

中國 為了平抑房價 ，已有10餘個城市祭出「中古屋指導價」。最新推出此政策的廣東省東莞市，被指部分房源的指導價近乎業主原訂售價的腰斬，讓才剛買房的消費者向官方陳情想毀約退房。

綜合媒體報導，8日，東莞市住房和城鄉建設局發布「關於建立二手住房交易參考價格發布機制的通知」，指在二手住房（中古屋）網簽交易價格基礎上，綜合考慮稅務部門、金融部門的評估價格、周邊新成屋價格等因素，經調查分析，形成中古屋的交易參考價格。

同時，東莞住建局還公布了首批218個社區的交易指導價。綜合房仲業者的觀察，此次公布的指導價，大部分是掛牌價的7至8折，少數低至6折或幾乎腰斬。

一則「東莞市民在網上向住建局問政」的發文今天熱傳。署名「楊六一」的網友反映，他在今年1月花了人民幣600多萬元買了松山湖區的一間房，結果現在該區的指導價只有300多萬元，「老婆不能接受這個事實現在要和我離婚」，還說自己從指導價發布至今每天都睡不著。

這名網友說，市值300多萬的房子，已經出了180萬元，卻還要還480萬元的房貸，他不能接受。他問住建局「能否幫我把房子退還給原業主，我願意按目前的價格再重新買一套」。

根據樂居網等多家地產公司的網上發文，中古屋交易指導價公布後，住建局對全市房源掛牌情況開展全面檢查，對仲介平台上價格虛高的中古屋，一律要求下架處理。

諸葛找房平台資料顯示，指導價發布第3天的11日，東莞平台掛牌中古屋房源為3萬8632戶，較參考價公布前的5萬餘戶，減少了1萬多戶。此外，已有7000多戶房源主動降價。

今年2月，深圳首先建立了中古屋參考價格發布機制。至今，已有10餘個城市相繼推出相關政策，包括深圳、西安、成都、三亞、廣州、東莞、寧波、無錫、金華、紹興、溫州、合肥、衢州等，涵蓋了一二三四線城市。

據地產業者觀察，深圳、廣州發布的參考價對比市場價直接砍掉了1/3，高的甚至砍價超4成。而深圳中古屋指導價實行半期年間，成交量持續下滑，對比政策之前總量跌去超6成。

中國房地產 報今天報導，廣州中古屋指導價政策實施一個多月後，交易活躍度明顯下降。廣州貝殼旗下一家加盟店的負責人說，因為中古屋不好賣，他們已經把主要精力轉向了新成屋市場。

報導說，廣州的中古屋市場已經從強勢的「賣方市場」逐漸轉變為「買方市場」，業主的心理防線逐漸被擊穿，降價的房源不斷增加。