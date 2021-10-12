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習近平打壓境內科技公司 蘋果再也不能「毫髮無傷」？

編譯季晶晶／綜合報導
中國打壓境內科技公司之際，蘋果的處境變得更微妙。（美聯社）
中國打壓境內科技公司之際，蘋果的處境變得更微妙。（美聯社）

不到一年，中國就把全世界最大的網路市場攪得天翻地覆，一場監管風暴捲入阿里巴巴到騰訊等大型參與者，迫使他們放鬆對數據和內容的掌控。產業龍頭蘋果公司（Apple）做為美國的象徵，反而幾乎毫髮無傷。

不過，情勢可能改變。中國國家主席習近平去年已對大型科技公司開鍘，下令打破微信等平台不利於競爭的數位壁壘。上個月，中國最高法院裁定，消費者有權以涉嫌濫用市場支配力為由控告蘋果——這對憑藉App Store打造一個圍籬花園，集中用戶數據並控制發布的蘋果而言無疑是一項挫折。

習近平的整頓威脅到蘋果在中國精心策畫的微妙平衡。作為iPhone最舉足輕重的生產基地和最大消費市場之一，中國可謂是蘋果2.4兆美元市值的頂梁柱。在谷歌和臉書等競爭對手都被拒之門外的中國市場，蘋果作為最賺錢的美國公司之一，小心翼翼地在北京日益嚴苛的要求以及自己國內高漲的反中情緒之間謹慎前行。

迄今為止，中國監管機構專注於削弱境內大型科技公司的影響力，擔心它們龐大且不斷成長的影響力可能對共產黨構成威脅。但當權者從來不吝於打壓美國的利益，何況眼下中美關係高度緊張。

調研機構Canalys行動研究部門副總裁彭路平說：「蘋果只是必須以不同的方式來適應中國的市場條件。它要很小心，別捲進任何類型的壟斷活動。這是中國政府會密切關注的事。」

iPhone的App Store是典型的封閉生態系統，蘋果幾乎享有絕對的掌控，一般會從中抽成30%。今年Epic Games提告蘋果壟斷，揭露全球各地應用程式開發商長期以來的抱怨：iOS模式透過所謂的蘋果稅，不公平的擠壓創造者。南韓8月通過法律，強制蘋果和谷歌開放應用商店可接受不同的支付方式。美國議員正敦促通過類似立法。

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