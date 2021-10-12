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中G20演說暗批美 阿富汗困局「始作俑者」應汲取教訓

記者陳政錄／即時報導
中國外交部長王毅。（歐新社）
中國外交部長王毅。（歐新社）

中國外交部長王毅12日以視訊方式，在北京出席G20阿富汗問題領導人特別峰會，他重申，阿富汗過去20年的經驗教訓再次說明，尊重各國自主選擇發展道路、不同文明相互包容互鑑才是國與國相處的正道。他表示，中方願攜手各方，幫助阿富汗翻開新的歷史篇章，另阿富汗困局「始作俑者的國家」應汲取教訓。

王毅曾於7月28日，在天津會見到訪的阿富汗神學士政治委員會負責人巴拉達爾一行，並於9月召開的G20阿富汗問題外長視訊會議上，敦促各國停止對神學士統治的阿富汗實施經濟制裁，並幫助阿富汗解決人道危機和經濟崩潰。

王毅12日表示，阿富汗過去二十年的經驗教訓再次說明，尊重各國自主選擇發展道路、不同文明相互包容互鑑才是國與國相處的正道。將自身意識形態強加於人，動輒干涉別國內政，甚至訴諸軍事干預，只會帶來持續動盪和貧困，造成嚴重人道災難。

王毅就阿富汗問題提出四點建議，第一，堅持民生為本，幫助阿富汗應對人道主義危機。他說，中方正在加快落實向阿富汗提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品緊急援助，首批物資已交付阿方。

他還暗批，作為阿富汗當前困局「始作俑者的國家」更應汲取教訓，切實承擔責任，防止阿富汗出現人道危機和難民潮，避免給周邊國家和國際社會帶來新的衝擊。

第二，王毅表示，要推動阿富汗走上開放包容發展道路；第三，採取零容忍態度，確保阿富汗遠離恐怖主義；第四，廣泛凝聚共識，促進各類涉阿富汗機制形成合力。

王毅說，仍在對阿富汗進行單邊制裁的國家應盡快解除，國際金融機構也要對阿富汗減貧、基礎設施等項目加大資金支持，同時，也要推動國際社會構建反恐統一戰線，摒棄雙重標準和選擇性反恐，不能讓阿富汗再次淪為恐怖主義滋生地和庇護所。

王毅提到，中方願同各方攜手努力，幫助阿富汗翻開新的歷史篇章，支持阿富汗人民實現和平繁榮的美好未來。

阿富汗 王毅 神學士

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