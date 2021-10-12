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德學者不想在中國教書 教室裝監視器無法真討論

中央社台北12日電

一名德國學者說，不想繼續在中國大學教書的原因之一，是教室裡都裝上了監視器，她擔心在課堂上無法進行真正的討論。她並認為，與中國接觸，要認清不可能有「平等合作」。

德國之聲（DW）中文網今天刊出對德勒斯登工業大學學者韓尼（Alicia Hennig）的採訪

她說自己有15年的中國經驗，原本在商業領域工作，2015年開始在中國的大學工作。她對中國大學裡的官僚體制和意識型態管制深有所感。

韓尼教書時，中國已開始限制使用西方教材，她不得不從海外訂購所需的「經濟學哲學」課程教科書，但她或校方幫忙訂的書都被扣在海關。

她的中國同事們突然不被允許再給外國學生授課，只有外國人才能給外國人授課，她相信這應該是從高層下達的指令。

2018年10月她開始在南京東南大學工作時，教室裡都已經裝上了監視器，這也是她不想繼續在中國從事商業道德教學工作的一個原因。她說，人權也是課程中的一個主題，「我不想再在中國教書，因為我擔心在課堂上無法再進行真正的討論」。

韓尼還發現，在人文學科，與外國人一起組織會議變得異常艱難，因為審查過程極嚴格，要保證在意識形態上完全不越線。在中國進行針對人文學科的國際討論，變得非常困難。

她說，中國的大學裡很多對意識形態的監督和審查。她曾被院長要求刪除在社群媒體上的某些評論，「所以我知道自己被監控」。

對於德國一些學校想和中國的大學合作，韓尼提醒，除了學術資金可能會在官僚體系的腐敗中被使用，還要注意雙方的合作研究方面，「人文科學領域是在意識形態上受到很大限制；自然科學和技術領域則不能排除（中國）軍事上的應用，這是兩個非常不同的問題」。

對於「如何與中國進行接觸、對話、如何處理相關限制」，韓尼坦言這是很難的問題，她沒有完美的解決方案。但她認為，在與中國「平等合作」這個問題上， 應該停止自欺欺人，因為在目前的條件下是不可能的。

中國 工作 德國

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