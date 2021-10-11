新一波大地震？國營金融機構與民企關係 習近平喊查

中國國家主席習近平。（路透）

中國 國家主席習近平正聚焦中國國有銀行在內金融機構與大型民營企業之間的關係，要擴大遏制經濟裡的資本主義力量。

習近平去年底開始加強監管民營科技巨擘，目前則對金融機構發動一輪全面性的審查。根據知情人士，這項9月已宣布但當時細節不明的審查，聚焦國有銀行、投資 基金和金融監管機關是否在與民營企業過從甚密，監管是否存在疏漏，特別是一些最近被當局盯上的企業，譬如恒大、滴滴和螞蟻金服。

這項審查由最高反腐機構主導，以掌握中國經濟核心的25家金融機構為對象，這是習近平掌權以來對單一領域的最廣泛審查。

10月起，中紀委的反腐人員將分頭到25個國有金融機構，審查貸款 、投資和監管記錄文件，並要求他們回答與私企的某些交易或決定是如何做出的。

消息人士透露，涉嫌參與不當交易的個人可能被黨內正式調查，稍晚可能遭指控，而被發現有不當行為的實體將受懲處。

根據消息人士，國有銀行對恒大的貸款尤將受到審查，作為恒大主要貸款方之一的中信銀行目前正被調查。雖然北京一再對房地產貸款提出警告，但中信近年向恒大提供了逾100億美元貸款。

檢查人員還將審查包括主權財富基金中國投資公司在內的國家基金，以及那些由大銀行和保險公司負責營運的基金，如何投資那些身陷監管風暴中心的民營公司。

一位消息人士表示：「這些投資代表國家利益，還是少數人的利益。這是關鍵問題。」

調查結果出來後，國有金融單位高階主管的薪酬可能被砍。與其他行業相比，他們的薪酬被認為過高。

新華社先前曾報導，在9月26日的一次中紀委動員會上，中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長趙樂際說，要求負責檢查這25家機構的調查人員，徹底搜索是否存在任何政治偏差問題。

習近平擴大其經濟建設運動，中國未來幾個月的成長有遭嚴重削弱的風險。分析師說，在此不確定時期，有多家銀行開始撤回向民間開發商和其他企業提供貸款。

北京大學金融學教授Michael Pettis說，當不確定性上升時，唯一因應方式就是停止做你正在做的事情。但民營部門的經濟活動放緩——從不確定監管環境的科技巨擘，到貸款源頭被切斷的民間開發商——代表北京陷入兩難。Pettis說：「沒有『不良』貸款，無法實現增長目標。」

部分官員說，習近平的目標是確保共黨能全面掌控中國經濟命脈，防止金融部門被大型民營企業及其他威脅政府影響力的權力機構所控制。