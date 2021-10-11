響應共同富裕？中網路巨頭騰訊、螞蟻等爭相捐款援山西

山西省介休市義棠鎮汾河沿岸10日部分農田被水淹。（中新社）

中國 山西近日遭大雨侵襲，造成超過170萬人受災。網路巨頭騰訊10日率先宣布捐款人民幣5000萬賑災，螞蟻、字節跳動等紛紛跟進。在共同富裕政策下，捐款賑災成中國企業必答題。

根據山西省官方發布，近日的大雨造成山西省共175.71萬人受災、12.01萬人緊急轉移安置，另有284.96萬畝農作物受災，以及1.7萬餘間房屋倒塌。

網路科技龍頭騰訊，10日在微信 公眾號率先宣布，集團旗下的公益慈善基金會將捐贈人民幣5000萬元（人民幣，下同，約775萬美元）用以援助山西，並與中國紅十字基金會、中國文物保護基金會、山西省紅十字會等機構合作，協助當地政府救災、民生保障、文物古建築搶救與災後重建等工作。

騰訊的捐款宣示，如同「鳴槍起跑」，隨後中國網路科技巨頭們，如字節跳動、百度、拼多多都宣布捐出5000萬元；「阿里系」的阿里巴巴集團、螞蟻集團、馬雲公益基金會和蔡崇信公益基金會，則宣布總計捐出7000萬元。

香港經濟日報報導形容，騰訊向來是最「識相」，當中央喊出「共同富裕」政策時，隨即宣布投入500億元，啟動「共同富裕」專項計畫。這次的捐款也發揮了「帶頭」的功用。

中國科技媒體36氪11日刊發評論形容，這次的山西大雨後的捐款，顯示出「一方有難，先富起來的企業要多出一點」。如今，為災情捐款已經成為網路企業展現社會責任與「共同富裕」決心的新方式。騰訊率先宣布捐款，使5000萬元成為了這次網路企業捐款的「標配」。

然而，報導也提到，在這波各方響應的捐款行動中，過去積極捐款賑災、扶貧的中國房地產 巨頭，例如恆大、富力，卻仍是靜悄悄。原因無他，陷入財務困境的房地產業，正自顧不暇。

據統計，這兩日，這些網路科技企業的捐款金額已經超過3億元，若加上其他類型的企業與個人，捐款金額超過4億。