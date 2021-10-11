山西大雨古文物也危險 賈樟柯籲重視搶救

賈樟柯導演。（中新社）

山西洪災危及當地文物。官方表示，山西省共有1763處文物出現了屋頂漏雨、牆體開裂坍塌、地基塌陷等險情。山西導演 賈樟柯呼籲，政府要重視偏遠地區文物受災的搶救工作 。

山西省連日大雨，除了居民安危和農田損失，外界還關注洪災對煤炭生產及古建築文物的破壞。

綜合澎湃新聞和人民網報導，山西是文物大省，不可移動文物在冊登記數量約5萬3875處，其中古建築達3萬餘座，有「中國古代建築的寶庫」之稱，與壁畫、雕塑等依附古代建築而存在的藝術形式，共同組成歷史文化遺產。

報導說，截至10日中午，受暴雨 影響，山西共有1763處不可移動文物不同程度地出現了屋頂漏雨、牆體開裂坍塌、地基塌陷、建築倒塌等諸多險情。9座博物館、紀念館出現小面積漏雨、部分構件損壞等情況。文物受損較為嚴重的有晉城市、晉中市、運城市、陽泉市、呂梁市、太原市。

綜合網上資訊，晉祠多處建築屋面漏水，天龍山石窟部分石窟也漏水，平遙古城牆面也坍塌，山西古建築陷於持續降雨和洪水與積水的威脅中。

出生於山西、作品經常以山西為背景的導演賈樟柯接受陸媒央廣網採訪時表示，山西「村村有古廟，處處有古建」，一個不起眼的鄉村小廟裡可能就藏著國寶級的壁畫。

他認為，這次持續暴雨給偏遠地區文物保護工作帶來的考驗是巨大的，他建議政府和公眾要高度重視偏遠地區文物受災情況的排查和搶救工作。

根據微信公眾號「國家文物局」，文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群今天主持召開辦公會，專題研究支持山西省因災受損文物搶險和保護修繕工作。

他說，國家文物局立即派出專家組實地勘查掌握山西文物受影響情況，指導文物救災工作，緊急撥付文物應急搶險資金，確保文物第一時間得到保護，嚴防次生災害對文物造成的破壞等。