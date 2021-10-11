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糾正一刀切 李克強：科學有序推進實現「雙碳」目標

記者陳政錄／即時報導
中國國務院總理、國家能源委員會主任李克強主持召開國家能源委會議。（圖／截自央視）
中國國務院總理、國家能源委員會主任李克強主持召開國家能源委會議。（圖／截自央視）

中國國務院總理李克強9日召開國家能源委會議，表示要科學有序推進實現「雙碳」目標，糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬。

央視11日報導，中國國務院總理、國家能源委員會主任李克強9日主持召開國家能源委會議，部署能源改革發展工作，審議「十四五」現代能源體系規劃、能源碳達峰實施方案等，國務院副總理韓正也出席與會。

李克強表示，中國仍是發展中國家，現階段工業化城鎮化深入推進，能源需求不可避免繼續增長，必須以保障安全為前提構建現代能源體系，提高自主供給能力。要提高煤炭利用效率，加大油氣勘探開發，強化能源科技攻關。

他說，碳達峰、碳中和是中國經濟轉型升級和共同應對氣候變化的需要，要科學有序推進實現「雙碳」目標，這必須付出長期艱苦卓絕努力。

李克強指出，要深入論證提出碳達峰分步驟時間表路線圖，堅持全國一盤棋，不搶跑，從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬，提高清潔能源比重，更多依靠市場機制促進節能減排降碳，提升綠色發展能力。

在此之前，李克強也剛於8日，召開的國務院常務會議上，要求做好今冬明春電力和煤炭等供應，保障群眾基本生活和經濟平穩運行等，等於是兩日就煤、電議題召開全國性會議。

李克強 中國 國務院

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