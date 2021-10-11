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中國地產商花樣年自救 擬出售資產、設債務重組小組

記者陳政錄／即時報導
花樣年建案效果圖。（取自公司官網）
花樣年建案效果圖。（取自公司官網）

日前因未能償還一筆金額2.06億美元，來自到期美元票據的債務，出現實質性債務違約的中國「百強房企」花樣年，11日公告擬透過出售資產自救，花樣年也進行內部調整，包括增設專門的債務與資產重組小組，由執行董事柯卡生擔任組長。

花樣年11日公告，將調整相關債券在上海證交所的交易方式，僅在固定收益證券綜合電子平台採取報價、詢價和協定交易方式進行。

公告還強調，公司董事會及管理層正在就相關事件，對財務及經營狀況的影響進行評估，成立了應急小組，同時研議藉由出售資產，以增強短期償債能力。

與此同時，據《澎湃新聞》報導，花樣年集團也在內部發布了最新的組織架構調整、人事任免決定。花樣年指出，針對組織臃腫問題，公司今年重新梳理編制配置原則，以回歸常規原理。

據了解，花樣年集團的調整方案，主要是在原有的地產投資決策小組、地產產品決策小組、地產招採決策小組等決策委員會基礎上，增設專門的債務與資產重組小組，以解決債務問題，並持續推進「瘦身計畫」。

在出現債務違約後，花樣年收到國際三大評級機構的降級負面報告。10月11日，中國的信評機構中誠信國際，將花樣年集團主體信用等級從AA+下調至A，評級展望為「負面」。

重組 中國 投資

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