「1500萬年薪忽悠了許家印」恒大前經濟學家捲謠言風暴

中國房地產巨頭恒大前首席經濟學家任澤平被捲入謠言風暴，任澤平11日回應，稱言論都是假的、杜撰的。（取材自微博）

中國房地產 巨頭恒大前首席經濟學家任澤平被捲入謠言風暴，有中國學者發文，指責任澤平以人民幣1500萬（約232萬美元）年薪唬弄許家印，任澤平的特點是「煽情」、「唬弄」、「很會吹牛」。還有人批評任澤平半年前從恒大離職不負責任。任澤平11日回應，稱言論都是假的，並稱有諫言降負債，但去年下半年由於言不為用，加上他判斷房地產時代將過去便提出離職。他還強調自己完全談不上公司的核心決策層。

9月初，經濟學家劉勝軍發文，表示（恒大集團 創辦人）許家印缺乏的不是膽量，而是理性，任澤平的特點則是「煽情」、「見風就是雨」、「很會吹牛」。

劉勝軍指出，恒大陷入困境的原因是過度擴張導致資金鏈出問題。而此時的恒大最不需要的便是任澤平這種「雞血（指瘋狂、興奮）」式支持，但任澤平加入恒大後，發表一系列鼓勵觀點，這種預測讓許家印膽子更大。

他還透露，任澤平從未正面回應過他提出的任何質疑。他認為，任澤平是自我行銷包裝的高手，「他的目標客戶就是那些容易被忽悠的人，所以他要保持這種風格。」

同時，任澤平從恒大辭職日前成為各界討論的一個焦點，有人認為他離職高明，也有人認為他對恆大之困局負有不可推卸的責任。

對此，任澤平11日在微信公眾號「澤平宏觀」回應近期多種非議，他表示，「有些誤解性言論，我之前沒有回應，是因為那畢竟是前東家，企業陷入困境，不要再引發輿論關注，做人多雪中送炭、少落井下石，做人要厚道。」

任澤平表示，他在2017年12月加盟恒大，初衷是作為一名經濟學者近距離觀察研究（中國）房地產以及民營企業營運。剛入職沒多久，恒大負債率已大幅升至86.25%，並計畫大舉多元化擴張。

喊冤「有諫言降負債」

任澤平說，「剛入職沒多久，我還當著公司幾位主要負責人的面諫言降負債、反對多元化，因為（中國）國內外企業發展史上清楚的寫著，多元化大多失敗，可謂九死一生。但是我諫言降負債、反對多元化的事，在一次公司幹部大會上大受批評，而且還批評了很長一段時間，大致的意思就是我格局不夠、認識不到公司重大戰略。這事恒大的很多高管、員工都知道。」

他指出，後來他長年在北京，公司總部卻在深圳，一個月去深圳平均不過幾天，也完全談不上公司的核心決策層；很多會議也參加不了，很多情況不了解。

談及離開恒大集團，任澤平說，去年下半年，即一年前，他覺得已經做了應有的諫言和努力，但由於言不為用，難以融入。加上判斷中國官方調控地產的決心和力度很大、房地產的時代要過去了，學術研究更加適合自身，所以提出了離職。「恒大考慮到我是公眾人物，為避免品牌影響，對我進行了挽留。由於我離職的決心已下，終於在2021年3月批准。」

對於網路上關於任澤平的言論，他回應，「很多都是假的，杜撰的」，真是「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。」任澤平直言，「這個社會造謠成本太低，維權成本太高。」