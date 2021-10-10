暴雨襲山西 央視：有如將近百個西湖「倒進」太原

10月10日，山西省介休市義棠鎮汾河沿岸部分民房遭遇水災。（中新社）

山西「十一」期間遭遇特大暴雨 ，近5.5萬人被緊急轉移，並已造成多人死傷、失蹤。據中國 官媒央視報導，太原市在暴雨發生期間總共下了14.9億立方公尺的雨水，相當於98.6個西湖的蓄水量被倒進了太原。

報導指，山西省氣象台統計，往年山西省降水主要出現在每年的6月到9月，10月全省月平均降水量僅為31.1毫米。但在今年10月2日晚上8時到7日早上8時，山西全省過程降水量在15.4毫米到285.2毫米之間，全省117個縣（市、區）中，有18個降水超過200毫米，有51個縣市區降水在100毫米到200毫米之間。

由10月2日晚上8時到7日早上8時，太原的降水量達203毫米。根據公開資料，太原市6909平方公里，這期間太原總共下了14.9億立方公尺的雨水，相當於98.6個西湖的蓄水量被倒進了太原。

山西省氣象台首席預報員王洪霞接受科技日報採訪時表示，有多種因素導致暴雨形成。一是大氣環流形勢穩定。異常偏強的西太平洋副熱帶高壓先西伸北抬後穩定維持在黃淮地區，與西風帶低值系統在山西形成穩定的東高西低的環流形勢，有利於山西出現長時間降水天氣。

二是水汽條件充沛。副熱帶高壓西側的偏南氣流和低層西南急流將南海和孟加拉灣的水汽向北經過西南地區源源不斷地輸送到山西中南部地區，為山西持續降水提供了充沛的水汽來源。

三是低層抬升條件長時間維持。在穩定天氣形勢下，低層切變線輻合系統長時間維持和降水回波反覆經過山西中部，疊加山西呂梁山、太行山複雜地形對偏東氣流降水增幅作用，導致山西省中部及臨汾北部地區極端強降水的出現。