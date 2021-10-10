我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加殺妻華嫌被關近十年出獄 憶「案發前一晚」細節

「幫華裔老人申領紓困金」 有律師代辦 福利或騙局？

Netflix「魷魚遊戲」中國看不到 同款面罩熱賣30萬個

中國新聞組／綜合報導
義烏市上溪鎮一家加工廠裡，數名工人正趕製「魷魚遊戲」中同款面罩。（取材自微博）
義烏市上溪鎮一家加工廠裡，數名工人正趕製「魷魚遊戲」中同款面罩。（取材自微博）

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」在全球熱播，在中國卻因未開通服務而看不到。儘管如此，周邊產品在中國依然熱銷，同款面罩銷量至今已超過30萬個，並且不少是外銷至中國以外的地方。

綜合媒體報導，位於廣東、深圳、安徽等地的服裝工廠因「魷魚遊戲」而訂單不斷，甚至接獲大量能否在萬聖節之前交付的查詢。

閃靈科技的負責人段鵬程表示，當初公司決定售賣同款面罩的契機，是有一位南韓的朋友致電詢問能否下訂單，「17日上的新劇，19日我就上架了面罩。當時劇集熱度還沒起來，但是我朋友來問，我就判斷這個面罩可能會火。」

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」在全球熱播。(圖：Netflix提供)
Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」在全球熱播。(圖：Netflix提供)

在確定同款面罩能有供貨的渠道後，段鵬程馬上就向工廠預訂了5000個，「一開始銷量很一般。但是到23-26日左右，劇集熱度起來了，銷量立馬翻倍增長，3天賣出了2000多個面罩。到現在就面罩這一個單品，流水已經達到30多萬。」

Anna Feng是入駐阿里巴巴國際站的杭州某服裝製造商員工，她表示，在看完「魷魚遊戲」後就立即建議公司提供相關周邊產品。Anna Feng的公司用兩天時間將周邊商品上架，隨即大受歡迎，大部分訂單來自中國以外的國家，包括美國、加拿大、英國和南韓等。

義烏市上溪鎮一家加工廠裡，數名工人正趕製「魷魚遊戲」中同款面罩。（取材自微博）
義烏市上溪鎮一家加工廠裡，數名工人正趕製「魷魚遊戲」中同款面罩。（取材自微博）

目前Netflix尚未進入中國市場，而且部分韓片受「限韓」措施影響，也禁止在中國影視平台播放。但雖然如此，不少海外未授權的作品仍在會在中國網路傳播，還配上中文字幕。

目前關鍵詞「魷魚遊戲」中國微博上有18億次閱讀，討論約36萬筆，中國網拍平台淘寶販售劇中出現的遊戲道具、面具、服裝等相關產品，也有許多模仿劇中經典橋段「椪糖」的影片。

中國 魷魚遊戲 南韓

上一則

祖輩打響「辛亥革命第一槍」 黃興等後裔 武漢尋印跡

延伸閱讀

專家：Netflix仍有上漲空間

專家：Netflix仍有上漲空間
「魷魚遊戲」巴黎快閃店 排隊民眾互毆 冒雨空等6小時

「魷魚遊戲」巴黎快閃店 排隊民眾互毆 冒雨空等6小時
魷魚遊戲劇中電話被打爆 Netflix將編輯畫面刪除

魷魚遊戲劇中電話被打爆 Netflix將編輯畫面刪除
魷魚遊戲爆紅致流量驟增 韓寬頻公司怒告Netflix

魷魚遊戲爆紅致流量驟增 韓寬頻公司怒告Netflix

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05

超人氣

更多 >
鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘

鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕