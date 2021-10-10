Netflix「魷魚遊戲」中國看不到 同款面罩熱賣30萬個

義烏市上溪鎮一家加工廠裡，數名工人正趕製「魷魚遊戲」中同款面罩。（取材自微博）

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲 」在全球熱播，在中國 卻因未開通服務而看不到。儘管如此，周邊產品在中國依然熱銷，同款面罩銷量至今已超過30萬個，並且不少是外銷至中國以外的地方。

綜合媒體報導，位於廣東、深圳、安徽等地的服裝工廠因「魷魚遊戲」而訂單不斷，甚至接獲大量能否在萬聖節之前交付的查詢。

閃靈科技的負責人段鵬程表示，當初公司決定售賣同款面罩的契機，是有一位南韓 的朋友致電詢問能否下訂單，「17日上的新劇，19日我就上架了面罩。當時劇集熱度還沒起來，但是我朋友來問，我就判斷這個面罩可能會火。」

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」在全球熱播。(圖：Netflix提供)

在確定同款面罩能有供貨的渠道後，段鵬程馬上就向工廠預訂了5000個，「一開始銷量很一般。但是到23-26日左右，劇集熱度起來了，銷量立馬翻倍增長，3天賣出了2000多個面罩。到現在就面罩這一個單品，流水已經達到30多萬。」

Anna Feng是入駐阿里巴巴國際站的杭州某服裝製造商員工，她表示，在看完「魷魚遊戲」後就立即建議公司提供相關周邊產品。Anna Feng的公司用兩天時間將周邊商品上架，隨即大受歡迎，大部分訂單來自中國以外的國家，包括美國、加拿大、英國和南韓等。

義烏市上溪鎮一家加工廠裡，數名工人正趕製「魷魚遊戲」中同款面罩。（取材自微博）

目前Netflix尚未進入中國市場，而且部分韓片受「限韓」措施影響，也禁止在中國影視平台播放。但雖然如此，不少海外未授權的作品仍在會在中國網路傳播，還配上中文字幕。

目前關鍵詞「魷魚遊戲」中國微博上有18億次閱讀，討論約36萬筆，中國網拍平台淘寶販售劇中出現的遊戲道具、面具、服裝等相關產品，也有許多模仿劇中經典橋段「椪糖」的影片。