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中國網路安全周 官媒重提對滴滴、貨車幫安全審查

記者陳政錄／即時報導
滴滴出行今年7月被中國監管機構盯上，影響公司在美國上市表現。（圖／取自澎湃新聞）
滴滴出行今年7月被中國監管機構盯上，影響公司在美國上市表現。（圖／取自澎湃新聞）

中國2021年國家網路安全宣傳周，將於11日至17日舉辦，官媒《新華社》10日刊文重申，官方已對滴滴、貨車幫、BOSS直聘等啟動網路安全審查，強調應對網絡安全風險挑戰，需要防患於未然。

新華社文章指稱，近年來，中國不斷加強網路安全事件應急指揮能力建設，國家網路安全應急體係日益健全。文章舉官方推出網路安全法、數據安全法、個人訊息保護法、《國家網路空間安全戰略》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等為例，強調中國網路空間法治進程邁入新時代。

滴滴方面，今年6月中國網約叫車平台龍頭滴滴出行赴美上市後，官方於7月2日和5日先後公告，對「滴滴出行」、「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」等幾家網路平台企業實施網路安全審查，要求將APP下架、停止新用戶註冊，已下載者仍可使用。這是去年4月中國發布網路安全審查辦法以來，首次展開的審查行動。

據澎湃新聞報導，中國2021年國家網路安全宣傳周，將於10月11日至17日在在全國範圍統一舉辦，重要活動在陝西省西安市舉行，聚焦主題「網路安全為人民，網路安全靠人民」，內含多場有關青少年的網路安全宣傳活動。

中國 滴滴出行

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