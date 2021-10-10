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官員要求完成供煤任務 山西煤廠因雨停產壓力大

中央社台北10日電
遭逢大雨，山西近日已有60座煤礦停產。 （新華社資料照）
遭逢大雨，山西近日已有60座煤礦停產。 （新華社資料照）

產煤大省山西9月底與14個省分簽訂保證供煤的中長期合約，但因遭逢大雨，近日已有60座煤礦停產；山西副省長王一新仍要求簽約國企要「不講條件、不折不扣」完成好煤電保供任務。

中新網報導，中國多省在9月爆發限電危機後，9月29日，山西與河北、山東、江蘇等14個省（區、市）簽訂第4季煤炭中長期保供合約，保障能源供應。

但是從10月2日至7日，山西省出現大範圍強降水，全省117個縣（市、區）中有18個降水超過200毫米。其中，太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區都創下了10月上旬累計降雨量紀錄。

暴雨致使山西遭受土石流、高速管控、鐵路中斷、河流決堤。根據山西省應急管理廳，此次汛情還導致山西停產煤礦60座、非煤礦山372座、危險化學品企業14家，停工在建工程1035個，關閉景區166個。

然而，在這樣的情況下，山西省政府9日仍召開省屬煤電企業保供現場推進會，加碼推進煤炭保供。

報導引述山西省副省長王一新表示，現在到了國有企業發揮保障能源安全「壓艙石」作用的關鍵時刻，要「不講條件、不折不扣」完成好煤電保供任務。

據報導，東義集團煤氣化公司鑫岩煤礦總工程師梅軍表示，今年汛期相對延後，持續降雨會對山西煤炭生產、運輸造成直接影響，當下保供壓力較大，但是「總體可控」。

一邊是煤炭生產供應的壓力，另一邊則是山西災情持續加重。

新華社今天報導，山西近期嚴重洪澇災害已致全省11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災，12.01萬人緊急轉移安置，284.96萬畝農作物受災，1.7萬餘間房屋倒塌。

「中國慈善家」雜誌則報導，「資訊滯後」是外界對這次山西洪災的觀感。報導引述卓明災害資訊服務中心負責人郝南說，山區的情況因為交通道路損毀嚴重，電和通訊也不太通暢，影響災情向外界傳播。

中國 暴雨 洪災

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