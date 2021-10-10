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中國預告制定「碳標準」 擴大能耗限額覆蓋範圍

記者陳政錄／即時報導
列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（圖／新華社）
列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（圖／新華社）

近日「能耗雙控」政策導致各省大鬧電荒、企業限產後，中國擬制定更完善的「碳標準」，以控制排放。據中共中央、國務院10日發布的《國家標準化發展綱要》指出，要完善綠色發展標準化保障，建立健全碳達峰、碳中和標準，包括提升重點產品能耗限額要求，擴大能耗限額標準覆蓋範圍等。

該綱要是由中共中央、國務院於近日印發，中國官媒《新華社》10日對外發布，涵蓋總體要求、推動標準化與科技創新互動發展、提升產業標準化水平、完善綠色發展標準化保障四大領域共15點。

綱要指出，到2025年，中國要實現標準供給由政府主導向政府與市場並重轉變，標準運用由產業與貿易為主向經濟社會全域轉變，標準化工作由國內驅動向國內國際相互促進轉變，標準化發展由數量規模型向質量效益型轉變；到2035年，市場驅動、政府引導、企業為主、社會參與、開放融合的標準化工作格局全面形成。

綱要提出，要加強關鍵技術領域的標準研究，如人工智慧、量子訊息、生物技術等，在綠色發展上，綱要表示，要建立健全碳達峰、碳中和標準。

內容包括，加快節能標準更新升級，修訂一批能耗限額、產品設備能效強制性國家標準，提升重點產品能耗限額要求，擴大能耗限額標準覆蓋範圍，完善能源核算、檢測認證、評估、審計等配套標準。

同時，加快完善地區、行業、企業、產品等碳排放核查核算標準，制定重點行業和產品溫室氣體排放標準，完善低碳產品標準標識制度，完善可再生能源標準，研究制定生態碳匯、碳捕集利用與封存標準，以及實施碳達峰、碳中和標準化提升工程。

中國 國務院 中共

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