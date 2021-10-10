抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

抗日名將張靈甫將軍與王玉齡女士。（取材自微博）

國軍名將張靈甫將軍遺孀王玉齡女士10月9日晚在上海家中安詳過世，享壽94歲。王玉齡自19歲即守寡至今。她與張靈甫的故事不斷為後人傳誦。

王玉齡數年前曾小中風，身體即已大不如前。

國軍名將張靈甫一家合影。(取材自微博)

1945年抗戰勝利後，她17歲時嫁給張靈甫，一年多後生下幼子張道宇。張靈甫陣亡時，兒子尚未滿月。

1948年年底王玉齡攜張道宇來台，1952年在當時台灣陸軍總司令孫立人（王玉齡的姨父）幫助下，王玉齡去美國 求學。張靈甫沒有給王玉齡留下多少遺產，全家人過得非常清苦。

張靈甫遺孀王玉齡女士9日晚過世。(取材自微博)

1953年，王玉齡考入美國紐約大學 財會專業。為了解決生活問題，她上午做秘書工作 ，下午和晚上到大學聽課。通過4年的苦讀，王玉齡以品學兼優的成績畢業。畢業後，王玉齡在羅斯福醫院任會計2年，後在五星級飯店（樸拉沙飯店）工作3年，最後在美國航空公司工作21年直到退休。2005年她與兒子定居上海。

張靈甫遺孀王玉齡女士9日晚過世。(取材自微博)

張靈甫是北大高材生，書法一流，後從軍報國，黃埔軍校第四期畢業。抗日戰爭時任職於國民革命軍第74軍所屬部隊，是名抗日勇將，被蔣中正譽為「模範軍人」。他在抗日戰爭中因為一腿重傷仍堅持作戰又名「跛腿將軍」、「鐵血將軍」。抗戰勝利後張靈甫任整編74師師長，國共內戰多次擊敗共軍部隊。但於1947年5月被圍殲在山東孟良崮陣亡。大陸有多部描述張靈甫形象的電視劇和電影。