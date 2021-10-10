我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

記者陳言喬／即時報導
抗日名將張靈甫將軍與王玉齡女士。（取材自微博）
抗日名將張靈甫將軍與王玉齡女士。（取材自微博）

國軍名將張靈甫將軍遺孀王玉齡女士10月9日晚在上海家中安詳過世，享壽94歲。王玉齡自19歲即守寡至今。她與張靈甫的故事不斷為後人傳誦。

王玉齡數年前曾小中風，身體即已大不如前。

國軍名將張靈甫一家合影。(取材自微博)
國軍名將張靈甫一家合影。(取材自微博)

1945年抗戰勝利後，她17歲時嫁給張靈甫，一年多後生下幼子張道宇。張靈甫陣亡時，兒子尚未滿月。

1948年年底王玉齡攜張道宇來台，1952年在當時台灣陸軍總司令孫立人（王玉齡的姨父）幫助下，王玉齡去美國求學。張靈甫沒有給王玉齡留下多少遺產，全家人過得非常清苦。

張靈甫遺孀王玉齡女士9日晚過世。(取材自微博)
張靈甫遺孀王玉齡女士9日晚過世。(取材自微博)

1953年，王玉齡考入美國紐約大學財會專業。為了解決生活問題，她上午做秘書工作，下午和晚上到大學聽課。通過4年的苦讀，王玉齡以品學兼優的成績畢業。畢業後，王玉齡在羅斯福醫院任會計2年，後在五星級飯店（樸拉沙飯店）工作3年，最後在美國航空公司工作21年直到退休。2005年她與兒子定居上海。

張靈甫遺孀王玉齡女士9日晚過世。(取材自微博)
張靈甫遺孀王玉齡女士9日晚過世。(取材自微博)

張靈甫是北大高材生，書法一流，後從軍報國，黃埔軍校第四期畢業。抗日戰爭時任職於國民革命軍第74軍所屬部隊，是名抗日勇將，被蔣中正譽為「模範軍人」。他在抗日戰爭中因為一腿重傷仍堅持作戰又名「跛腿將軍」、「鐵血將軍」。抗戰勝利後張靈甫任整編74師師長，國共內戰多次擊敗共軍部隊。但於1947年5月被圍殲在山東孟良崮陣亡。大陸有多部描述張靈甫形象的電視劇和電影。

張靈甫遺孀王玉齡女士9日晚過世。（取材自百度）
張靈甫遺孀王玉齡女士9日晚過世。（取材自百度）

美國 工作 紐約大學

上一則

抗美援朝片「長津湖」大賣 網倡吳京捐「愛國」片酬

下一則

超有「笑果」…電視節目「老」相親 吐槽金句暴紅

延伸閱讀

「蔣總統胡璉將軍八二三手札」 新書揭當年歷史

「蔣總統胡璉將軍八二三手札」 新書揭當年歷史
前海地總統遺孀出庭：爭取正義直到兇手繩之以法

前海地總統遺孀出庭：爭取正義直到兇手繩之以法
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
密利聽證將電視轉播 聚焦阿富汗撤軍、去電中國將軍

密利聽證將電視轉播 聚焦阿富汗撤軍、去電中國將軍

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員