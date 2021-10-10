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抗美援朝片「長津湖」大賣 網倡吳京捐「愛國」片酬

中央社／台北10日電
「長津湖」上映10天票房突破37億人民幣。圖為男主角吳京。（取材自觀察者網）
「長津湖」上映10天票房突破37億人民幣。圖為男主角吳京。（取材自觀察者網）

描述韓戰（中共稱抗美援朝）的中國愛國電影長津湖」開出高票房，主演演員吳京也名利雙收，但近日有網友呼籲吳京將賺得的「愛國財」捐出去，引發網路兩極討論。

快科技報導，截至9日，電影「長津湖」上映10天票房突破37億人民幣（約5.77億美元），位列中國影史票房榜第7位。在中國十一長假檔期，「長津湖」以34.1億元的總票房成績，刷新同期總票房、單日票房，戰爭類型片總票房、單日票房，單日觀影總人次等各項紀錄。

該報導估算，若以13億人民幣投資成本來估算，「長津湖」製片方己獲利2900萬元人民幣（約452.5萬美元）。

然而，國族主義推升的票房熱度也是雙面刃，近日有網友開始呼籲「長津湖」片方與演員捐出收益所得，有網友說：「吳京老師靠愛國生意賺那麼多錢，捐點錢支援國家建設，不過分吧」、「建議製片方把收益捐出來，主演吳京等人把片酬捐出來，協助老兵改善生活。」

甚至有網友批評「長津湖」的票房成功，是拿陣亡士兵的死來賺錢，片方與拿高片酬的主演演員「做愛國生意」、「吃愛國紅利」、「吃人血饅頭」。網上也開始流傳一份倡議書，倡議「長津湖」主演吳京及劇組應將全部票房收入捐給韓戰老兵。

也有網友持不同看法，批評上述說法是道德綁架，稱「那以後革命歷史題材都不用拍了」。

對以愛國主義電影名利雙收的中國演員吳京來說，被逼捐款已經不是第一次了。

2017年8月四川阿壩州九寨溝縣發生7.0級地震，正當吳京主演的愛國電影「戰狼2」大賣，當時就有網友要求吳京捐款，在媒體報導吳京捐款100萬後，仍有網友批評太少。

長津湖 中國 電影

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