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中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

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中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

記者陳言喬／即時報導
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。中國日報今天引述解放軍消息人士透露，9月28日，中國邊防部隊按計畫對中印邊境中方一側東章地區進行例行性巡邏，中途遭遇印方無理阻攔，中方官兵堅決予以反制，在完成巡邏任務後返回。

消息人士表示，東章地區是中國固有領土，中國邊防部隊在自己領土上組織巡邏完全合理合法。印媒最近關於中國士兵「越線」被扣的炒作子虛烏有，與事實不符。此次事件，印方蓄意挑釁在先，歪曲抹黑在後，嚴重違反雙邊協議協定，責任完全在印方。印方應當切實遵守雙邊協議協定，嚴格管控和約束一線部隊，與中方一道共同維護邊境地區和平穩定。

東章地區在西藏山南市錯那縣，該地區有處著名景點東章瀑布，但據中國方面解釋，該處約在20年前被印度蠶食占領。

中印邊境部隊自去年6月對峙以來，雙方為緩解緊張局勢已進行12輪的軍長級會談。

據早前消息，印度陸軍參謀長納拉瓦內（MM Naravane）10月2日對印度亞洲國際通訊社（ANI）披露，印度和中國第13輪軍長級會談可能將在10月的第二周舉行，旨在解決拉達克（Ladakh）東部的對峙問題。當時他說，中印第13輪軍長級會談的重點是制定在溫泉地區（Hot Springs）脫離接觸的計畫，以及其他問題。

但10月的第二周已過，目前仍無消息傳出雙方舉行第13輪的軍長級會談。受中印邊境部隊新的磨擦事件影響，中印邊界問題恐暫時仍難以解決。

中國 邊境 印度

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