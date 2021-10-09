美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美國 部署在南海的核動力潛艦「康乃狄克號」2日在南海潛航時撞上「不明物體」，導致艦上11名官兵受傷，潛艦甚至被迫浮出水面。對於這起事故美國軍方並未具體說明細節，引發中國 網路媒體諸多揣測，指稱康乃狄克號很可能傷得不輕，而背後則有中國漁民的「功勞」。

康乃狄克號8日已安全抵達關島基地。據華盛頓郵報報導，碰撞事件發生在10月2日，美軍壓下消息是為了讓康乃狄克號有時間返回關島基地。此次撞擊造成11名官兵受傷，其中2人屬中度傷勢。

針對此次事件，中國外交部發言人趙立堅在8日例行記者會上表達嚴重關切。他要求美方應詳細澄清事故有關情況，包括事故發生具體地點、美方航行意圖、事故詳情、到底碰撞了什麼、是否造成核洩漏、是否破壞了當地海洋環境等。

而美方對於這起事故諱莫如深的態度，則引起中國網路媒體諸多揣測。

知名微信 公眾號「牛彈琴」指出，康乃狄克號屬於美國「海狼」級潛艦，於冷戰末期開工建造，1998年建成下水，重約9000噸，擁有強勁的聲學性能。艦上官兵共116人，包括15名軍官，可搭載40枚魚雷和飛彈。

但由於造價昂貴，美軍最終只建造了三艘「海狼」級潛艦。「就是這樣一個海底巨無霸，卻在南海被撞了」。

文章稱，「南海很廣闊，航船眾多，最近也沒聽說其他撞船事件，唯獨美國核潛艇被撞了，確實讓人起疑，美軍去了南海哪裡，究竟是去幹什麼？」

按美國媒體披露的消息，與康乃狄克號相撞的不是另一艘潛艦。「牛彈琴」稱，如此一來，其他的猜測不外乎：海底山脈、沈船、鯨魚或其他。

環球網則轉載微信公眾號「樞密院十號」的分析稱，作為美軍當前水下作戰能力最強的攻擊核潛艦，康乃狄克號的行蹤一向高度保密。若非迫不得已，不會長時間以水面航行這樣的方式暴露在外界。

文章猜測，康乃狄克號很可能在撞擊事故中受損不輕，甚至出現嚴重的漏水事故而無法繼續水下航行。美國海軍一開始時試圖隱瞞，最終發現它無法下潛隱藏行蹤，才被迫公開碰撞事故。

「樞密院十號」指出，「海狼」級核潛艦耐壓殼體採用HY-100/HY-130高張力鋼板組合建造，比「洛杉磯」級更為堅固，想讓這樣一艘水下排水量超過9000噸的龐然大物在撞擊中吃虧，可不是容易的事。

尤其康乃狄克號在事故中出現11名傷員，這在水下撞擊事故中相當罕見。文章稱，從美國海軍官員透露的訊息來看，與康乃狄克號發生碰撞的「可能是一艘沉船或沈沒的集裝箱」，這說明當時康乃狄克號距離海底非常近。

潛艦在水下航行時為保持隱蔽，通常只借助被動聲吶收集周圍情況，水下航行時主要依靠預先繪製的海底地形圖。「樞密院十號」指出，康乃狄克號碰撞事故的事實如何不得而知。但這至少說明，為什麼美方會屢次為「中國漁船干擾美國海洋測量船在南海的活動」而大發雷霆。

因為，美國海洋測量船在南海的水文勘測受影響，就無法為美國核潛艦繪製精確的海底地形圖，進而讓美國核潛艦在南海的行動受到限制。文章最後稱，「看看，這背後也有中國漁民的功勞呢。」