打擊壟斷？ 美團被罰逾5億美元

根據中國「反壟斷法」，美團被重罰34.42億元人民幣。（路透）

中國 打擊網路大企業又出重手。2021年4月，中國國家市場監管總局依據中國「反壟斷法」，對美團在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。美團被罰34.42億元人民幣(約5.3億美元)。

據中國官方新華社，中國國家市場監管總局成立專案組，宣稱依法紮實高效推進案件查辦，廣泛開展調查取證，獲取大量證據材料並全面深入分析，查明案件事實；組織專家反复深入開展研究論證；多次聽取美團陳述意見，保障其合法權利；確保本案「事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合法」。

報導稱，經過調查，2018年以來，美團濫用在中國境內網路餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以實施差別費率、拖延商家上線等方式，促使平台內商家與其簽訂獨家合作協議，並通過收取獨家合作保證金和數據、算法等技術手段，採取多種懲罰性措施，保障「二選一」行為實施，排除、限制相關市場競爭，妨礙了市場資源要素自由流動，削弱平台創新動力和發展活力，損害平台內商家和消費者的合法權益，構成「反壟斷法」第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

根據中國「反壟斷法」第四十七條、第四十九條規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，2021年10月8日，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元人民幣，並處以其2020年中國境內銷售額1147.48億元3%的罰款，計34.42億元。