我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

患五期腎臟病婦未接種新冠疫苗 移植手術遭拒

被控侮辱抗美援朝英烈 中國知名媒體人遭刑拘

中央社台北8日電
「長津湖」描述關於韓戰期間美中對抗。（中新社）
「長津湖」描述關於韓戰期間美中對抗。（中新社）

中國知名媒體人羅昌平近日發文評論抗美援朝（韓戰）電影「長津湖」，遭官媒痛批汙衊「冰雕連」英烈後，昨天被海南警方依涉嫌「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」刑事拘留。

「長津湖」上映熱賣後，羅昌平6日在微博發文，將片中因天氣寒冷而被凍死的3個連隊，共計約200人的「冰雕連」，稱為「沙雕連」（沙雕為中國網路用語，意指愚蠢），同時質疑當年參與韓戰的「正義性」。

羅昌平發文後，隸屬解放軍報的鈞正平工作室、中共共青團相繼發文痛批羅昌平汙衊英烈；他的個人微博也因眾多網友檢舉，遭微博「禁言」。

海南省公安廳官方微博今天通報，7日接獲民眾舉報，羅昌平在微博發布「侮辱抗美援朝志願軍英烈的違法言論」，造成惡劣影響。三亞市公安局吉陽分局當天依法傳喚羅昌平並展開調查。

通報稱，經審查，羅昌平對其透過微博發表侮辱抗美援朝志願軍英烈言論的違法行為「供認不諱」。目前，三亞市公安局吉陽分局已經以涉嫌「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」對他刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

通報並稱，英雄烈士不容褻瀆，網路空間不是法外之地，對侮辱、誹謗或以其他方式侵害英雄烈士名譽、榮譽的行為，公安機關將依法嚴厲查處。希望廣大線民自覺遵守法律法規，共同營造良好的網路環境。

公開資料顯示，現年40歲的羅昌平曾任「中國商報」首席記者、「新京報」深度報導部主編，以及「財經」雜誌副主編。擅長政治、財經等領域，曾多次發表官員貪腐的調查報導而知名。

微博 公安 中國

上一則

嫦娥五號研究證實 月球19.6億年前仍存在岩漿活動

下一則

打擊壟斷？ 美團被罰逾5億美元

延伸閱讀

俄媒體人獲諾貝爾和平獎 戈巴契夫當年獎金助辦報

俄媒體人獲諾貝爾和平獎 戈巴契夫當年獎金助辦報
捍衛言論自由 諾貝爾和平獎頒給菲、俄媒體人

捍衛言論自由 諾貝爾和平獎頒給菲、俄媒體人
諷習近平？王岐山密友微博「豬頭照」引揣測

諷習近平？王岐山密友微博「豬頭照」引揣測
密爾布瑞華男開車碾死遊民 被控謀殺

密爾布瑞華男開車碾死遊民 被控謀殺

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50
公安部前副部長孫力軍。（取材自微博）

孫力軍握有不利習近平的機密？公安部令深挖

2021-10-03 17:25

超人氣

更多 >
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%
「無關中國」美核潛艦在南海受損 維修費恐不低

「無關中國」美核潛艦在南海受損 維修費恐不低