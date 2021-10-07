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中國十一出遊人數 僅疫前同期七成

記者戴瑞芬／綜合報導
中國十一長假7日結束，因受天氣和疫情反彈影響，今年中國境內出遊人數和旅遊收入較去年減少。圖為長假最後一天，遊客在北京天壇自拍。（美聯社）
中國十一長假7日結束，因受天氣和疫情反彈影響，今年中國境內出遊人數和旅遊收入較去年減少。圖為長假最後一天，遊客在北京天壇自拍。（美聯社）

中國十一黃金周7日結束，據中國文化和旅遊部統計，7天長假中國民眾累計出遊達5.15億人次，比去年同期減少1.5%，估算恢復至疫前同期的70.1%。實現境內旅遊收入人民幣3,890.61億元，年減4.7%，約恢復至疫前同期的59.9%。相較於去年，出遊人數和旅遊收入雙雙降低。

另據中國交通運輸部統計，7天黃金周共發送旅客4.03億人次，比2019年同期日均下降33.9%，比2020年同期日均下降7.5%。

儘管出遊人數和旅遊收入雙降，但黃金周還是點燃中國民眾的消費熱情。根據支付寶發布，北京成為中國今年十一長假最紅火的旅遊目的地之一。北京市商務局通報，假日7天重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態企業實現銷售額人民幣63億元，年增7.6%，較2019年增長20.5%，兩年平均增速9.8%。

北京商報報導，十一黃金周出遊不比以往，是受天氣和局部疫情反彈影響，中遠程旅遊需求未能充分釋放，假日客流主要集中在省內，本地遊、周邊遊、近郊遊是主流；以短時間、近距離為特點的「輕旅遊」、「微度假」、「宅酒店」受到遊客青睞。

特別在12線城市近郊的度假型酒店、高品質鄉村民宿及主題樂園周邊酒店預定火熱，房車露營、周邊自駕成為出遊熱點。

中國文旅部專項調查數據顯示，49.1%的遊客選擇省內跨市遊，比去年提升4.1個百分點；88.3%的遊客出遊距離在300公里以內。

選擇自駕出行遊客達到了55.8%，比去年提升10個百分點；遊覽城市周邊鄉村、郊區公園的遊客比例分別為28.9%、25.8%，分別比去年提升4.6、5.7個百分點。北京、安徽、四川、河南、山東等地，遊客出行以周邊短程、近郊自駕為主。

中國 北京 自駕

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