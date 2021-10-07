標普：冬季中國將面對更大能源壓力

在10月1至6日，國家電網全國日均發電量205.67億千瓦時，按年增長14.45%。(中新社)

日前中國 20多個省分需限制用電。標普全球評級企業評級部資深董事張積豪表示，隨著踏入冬季，中國將面對更大能源壓力，年底假期亦帶動生產用電需求，或會加劇能源短缺，相信要待假期及冬季用電高峰過後才能紓緩，預計對供應鏈的影響短暫。

據香港電台，張積豪說，如果事件影響較廣泛，今年中國經濟或只會按年增長8%，較原先預期下調0.3個百分點，明年增長則放緩至5.2%。他提到，目前多國面對能源短缺，預計產品價格有上升壓力，中國通膨率或會由今年的0.9%，攀升至明年的1.8%。

標普全球評級基礎設施評級部董事李崝認為，這次能源短缺主要是煤炭供不應求，因為經濟復甦帶動煤炭需求急升，可再生能源又未能填補市場需求，而北京 稍早前推動供給側改革亦關閉低效煤礦，導致近期煤價急升。

李崝關注，如果工業用電持續短缺，高耗電商品生產商或受影響，最終或進一步擾亂全球供應鏈，不過部分中國地方政府透過限制商用及工業用電，保障民用電力供應穩定，北京當局亦透過進口煤炭及提升產能應對，但煤價短期內仍可能處於高位，或要到明年才回落。

對於據報中國暫停由澳洲 進口煤炭，李崝相信，對煤炭供應有一定影響，但澳洲煤炭只占進口規模約3-4%，中國亦可從其他地區進口，相信影響有限，中方亦不會因而放鬆對澳洲貿易禁令。

另據香港信報財經網，中國國家電力調度控制中心數據，在10月1至6日，國家電網經營區日均發受電量152.45億千瓦時，按年增長15.75%；全中國日均發電量205.67億千瓦時，增長14.45%。

數據顯示，最大負荷出現在10月4日，為7.31億千瓦，較去年11假期最大負荷增長12.19%；最高日發電量出現在10月5日，為212.85億千瓦時，較去年11假期最高值增長10.4%。