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香港一機場人員確診Delta病毒 住所人員需做核檢

記者呂佳蓉/即時報導
香港機場。圖／香港中通社
香港機場。圖／香港中通社

香港一名在機場擔任貨站服務員的男病人確診感染新冠疫情，港府宣布，他所居住的沙田金獅花園第一期金輝閣為「受限區域」，居住在此的人士都需做核酸檢測

據陸媒央視新聞報導，香港衛生署防護中心7日表示，正在調查一例涉及Delta病毒株的源頭不明的初步確診本土病例。該名病人為一名48歲男性，居於香港沙田金獅花園第一期金輝閣，沒有病徵。

該名病人的職業為香港國際機場擔任貨站服務員，需每周進行新冠病毒檢測，9月29日的檢測結果呈陰性，10月6日提交的樣本結果呈初步陽性，並確認感染Delta病毒株。

資料顯示，病人近期沒有外出旅遊，其工作地點主要在香港機場超級一號貨站，最後上班日期為10月7日。且該名病患曾在6月25日和7月28日在港接種兩劑新冠疫苗。

為了因應該名病例可能造成的感染，港府宣布自7日19時起，在沙田金獅花園第一期金輝閣內的人士須留在其住所並接受強制新冠病毒檢測。受檢人士須在其住所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，且相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其住所。港府目標是在8日上午約6時完成此行動。

檢測 香港 機場

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