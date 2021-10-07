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「冰雕連」酸「沙雕連」中國媒體人遭官媒連番批評

中央社／上海7日電
戰爭大片「長津湖」，是以71年前抗美援朝中的長津湖戰役當背景。（取材自微博）
戰爭大片「長津湖」，是以71年前抗美援朝中的長津湖戰役當背景。（取材自微博）

中共抗美援朝（韓戰）為主題的電影「長津湖」，在中國十一長假期間票房告捷。然而一名媒體人將劇中的「冰雕連」稱為「沙雕連」，並質疑戰爭正義性。引來官媒批評，微博更被禁言。

在宣傳及反美情緒效應下，「長津湖」上映7天票房突破人民幣30億元，擠進中國影史票房前10，成為中共建黨百年獻禮大片。中國媒體除了大肆宣揚「長津湖」已打破14項中國影史紀錄，預期總票房更喊到人民幣54億元。

一片慶祝與緬懷烈士的情緒之下，中國媒體人羅昌平卻在個人微博發文，將劇中因天氣寒冷而被凍死的3個連隊，共計約200人的「冰雕連」，稱為「沙雕連」（沙雕為中國網路用語，意指愚蠢），同時他也質疑當年參與韓戰的「正義性」。

這篇貼文隨即引發議論，不但因為大量檢舉而使他的微博帳號被禁言，共軍與共青團所屬的媒體也大力批評。

隸屬於解放軍報社的鈞正平工作室，7日在官方微博發文指出，「冰雕連已經是抗美援朝戰爭中不可磨滅的符號，也是志願軍捍衛祖國和人民利益、國家和民族尊嚴的象徵。」

文中強調，「英烈不容戲謔！不可汙名！不能侮辱！我們絕不能讓那些惡意詆毀英烈的人肆無忌憚、為所欲為。」

除了解放軍系統發聲批評之外，中共共青團今天上午也在官方微博發文稱「汙衊抗美援朝先烈，我們不答應」。文中指出，「冰雕連」這三個字，是對當時這群為中國而戰的前人緬懷，「某些人不能一邊享受著前人披荊斬棘帶來的幸福生活，一邊卻昧著良心汙衊先烈。」

這篇文章發出不久，羅昌平的個人微博因被眾多網友舉報，先是被微博以「違反社區公約」為由「禁言」，羅昌平今天則把個人微博設置為非公開，目前顯示「內容暫不可見。」

根據公開資訊，羅昌平曾任「中國商報」首席記者、「新京報」深度報導部主編，與「財經」雜誌副主編。擅長政治經濟、財經等領域，曾多次發表有關於官員貪腐的調查報導。

中國 微博 中共

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