美中會談同時 中國「抗美神劇」大賣 票房破30億

一部關於韓戰期間美中對抗的電影—《長津湖》，上映七天票房就突破人民幣30億元。(中新社)

在中共 中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文會晤，聲稱要推動中美關係重回正軌的同時，一部歌頌解放軍「抗美援朝」的愛國電影 —「長津湖」「十一」期間則在全大陸熱映。北京日報指出，截至6日晚間21時許，「長津湖」上映七天總票房已突破人民幣30億元（約4.6億美元）。

據新華社報導，楊潔篪6日在瑞士蘇黎世與蘇利文會晤時強調，中美能否處理好彼此關係，事關兩國和兩國人民根本利益，攸關世界前途命運。中方反對以「競爭」來定義中美關係。

與此同時，北京當局則持續在國內積極鼓動民眾的愛國情緒。

電影「長津湖」由陳凱歌、徐克、林超賢聯合監製並執導，以韓戰期間長津湖戰役為背景，講述中共志願軍當年如何在極度惡劣的條件下，奮勇戰勝美軍的大型戰爭片。影片在今年「十一」長假前，於9月30日在中國 上映。

由於電影中過度誇大中共志願軍的神勇，被不少網友形容，宛如當前抗日劇中「手撕日本鬼子」等荒誕劇情，因此也被形容是「抗美神劇」。

但人民日報6日發表一篇歌頌電影「長津湖」的文章稱，影片將抗美援朝精神生動形象地呈現在觀眾面前，「深刻詮釋了愛國主義精神、革命英雄主義精神、革命樂觀主義精神、革命忠誠精神和國際主義精神」。

文章稱，在武器裝備、保障條件懸殊的情況下，志願軍第9兵團打敗了武器裝備世界一流、戰功顯赫的美軍第10軍，創造了抗美援朝戰爭中全殲美軍一個整團的紀錄，致使美軍王牌部隊經歷了一次慘重的失敗。

文章還表示，「傳承發揚抗美援朝精神，就沒有克服不了的困難，就沒有應對不了的挑戰，就沒有戰勝不了的敵人」。

「長津湖」上映後，解放軍報也發文表示，電影「彰顯了偉大的抗美援朝精神，書寫了中國軍人不可戰勝的英雄傳奇」。

文章指出，在雙方物資條件對比懸殊下，中共志願軍第9兵團全殲美軍一個3,191人的整建制度團—「北極熊團」，打垮了美國王牌陸軍第10軍，迫使美軍經歷了有史以來「路程最長的退卻」。

「也正是無數英雄的血性拚殺，讓侵略者懂得，『現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的』」。