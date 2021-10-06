新疆3天內5人染疫 遊客大雪中滯留 靠泡麵充饑

新疆遊客滯留，泡麵充饑。（取材自封面新聞）

正值十一長假期間，中國新疆維吾爾 自治區近日疫情 卻拉響警報，三天內已累計五人染疫，導致多地實施封閉式管理，不只航班大範圍取消，高速公路收費站解封時間也無法預知。據《封面新聞》報導，光是在伊犁霍城縣的兩個收費站內，就有300多名遊客滯留超過30個小時，有人在雪地中凍得受不了，請求交警就近安置。

據新疆維吾爾自治區衛生健康委7日通報，10月6日0時至24時，新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）無新增確診病例，但新增本土無症狀感染者2例，為新疆生產建設兵團第四師可克達拉市62團報告。

截至目前，新疆現有確診病例1例，為伊犁州霍爾果斯市病例；無症狀感染者4例，其中，伊犁州霍爾果斯市2例，新疆生產建設兵團第四師可克達拉市62團2例。

伊犁霍爾果斯市3日通報新增2例本土無症狀感染者，為一對母女。由於新疆久未出現本土疫情，目前又正值中國十一長假旅遊旺季，官方立即啟動應急響應，包括大範圍航班取消、遊客暫時無法離開等。隨後，這對母女的男性家庭成員也於5日於被確診為新冠肺炎。

據報導，受新疆伊犁疫情影響，約有300多名遊客滯留在霍城縣兩處收費站超過30小時。由於多數人保暖衣物不夠，滯留期間在車上躲避風雪，部分老人、小孩忍受不了，所幸在當地交通警察帶領下，被就近安置。

有遊客坦言，6日當地再次報告新冠病例，公路解封時間無法預知，有滯留者現已返回那拉提和新源縣，部分還留在現場等待。但相比假期泡湯，他們更擔心即使已經做了核酸檢測，回家後還不知道要居家隔離多久，會不會影響工作。

一名王女士說，疫情發生後，5日凌晨就開始有車輛滯留，當晚有工作人員送來泡麵、餅乾等物資，並協調讓民眾先回到上一個出發地，也有醫護人員來為大家座核酸檢測，但道路尚未解封，就在服務區等了一夜，6日早上凍醒時發現，「車窗外已經是厚厚的積雪。」