中國限電波及蘋果供應鏈 恐引發電子業產線轉移

圖為在北京的蘋果門市，人們戴著口罩在入口處排隊掃描他們的健康碼。美聯社

中國 限電波及蘋果 、摩托羅拉等電子通訊巨頭的供應鏈 ，有業者表示，已經延遲交貨給海外廠商，且限電對生產製造的衝擊不會隨著當地「十一」假期結束而恢復，未來恐引發電子業生產線轉移。

陸媒第一財經今天報導，此次限電對中國晶片產業鏈的影響很大。能源供應短缺不僅將影響包括蘋果、特斯拉、微軟、惠普和戴爾等眾多科技公司，還會波及高通、英代爾等全球領先晶片封裝和測試供應商的生產，對已經出現供應危機的汽車和電子行業造成更大的負擔。

在受到矚目的蘋果供應鏈方面，最新款蘋果手錶Series 7將於10月15日正式發售，報導指出，這已經距離蘋果新品發布會有一個月之久，供貨延遲暗示蘋果供應鏈的限制。

截至發稿，蘋果公司沒有就供應鏈方面的限制回覆第一財經。報導說，蘋果在中國除了最大的供應商富士康位於河南之外，其他供應商分布在江蘇昆山、浙江嘉善以及廣東東莞等地區。

根據日經亞洲報導，蘋果供應商日月光科技稱，將採取措施以減輕對限電的影響；京元電子也表示正在以更低的功耗運行，因此在提供服務方面可能會出現延遲；位於江蘇的蘋果iPhone的組裝商和碩已削減非必要用電量，將其整體用電量至少減少10%。

儘管有些蘋果的供應商稱限電對生產影響有限，iPhone 13在中國嚴重缺貨，已經創下最長交期紀錄。天風國際證券上個月發布報告稱，iPhone目前面臨的最大挑戰是零件供應短缺。

此外，報導引述上海一家為摩托羅拉（Motorola）供應智慧型手錶的電子科技公司CEO王華（化名）說，限電已經影響其公司大約30%的產能，如果持續下去，可能會影響50%甚至更多產能。

王華的公司上游供應鏈主要分布在江蘇、福建、廣東、浙江等沿海地區，也是近期主要的限電地區。

他說，「現在東莞的生產工廠已經開始做二休五，相當於完全停擺。江蘇的工廠10月份也準備無限期停工放假了，預計至少要持續到明年」。公司正準備把供應鏈切換到其他未採取限電措施的地區。

王華說，目前公司還有一些產能庫存，但原本計劃9月份就要給摩托羅拉的交貨將至少拖延至10月份，具體交期還要視產線轉移情況而定。

他認為這波限電之後，電子業產能將會重新分配，過去沿海地區集中了過多的電子業生產廠商，也許明年之後沿海的製造業產能將會出現一輪調整。

另一家總部位於上海的智慧可穿戴設備供應商也說，其位於江蘇省昆山的供應鏈受限電影響較為嚴重，「幾乎影響了一半的出貨，9月下半個月的產能基本都停了，10月份也還在等」。這家公司也在尋找備份供應商。