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中國建商頻出包 今年債券違約已破72億美元

記者陳政錄／即時報導
中國多家房地產企業面臨資金可能斷鏈的危機。圖為福州一處售樓中心資料照。中新社
中國多家房地產企業面臨資金可能斷鏈的危機。圖為福州一處售樓中心資料照。中新社

中國房地產企業不只恒大面臨債務風暴，房市研究機構—克而瑞研究中心6日最新統據數據顯示，2021年以來，中國已有至少7家大型房企和多家開發商出現流動性緊張的問題，累計違約債券數量達39檔，金額人民幣467.5億元（約72億美元），較去年大增159%。

克而瑞研究中心6日發布的資料顯示，2021年以來，中國包括華夏幸福、藍光發展、陽光100中國、泰禾集團、花樣年控股、新力控股集團、中國恒大等多家開發商，都出現流動性緊張的問題。

分析指稱，隨著資金鏈緊張加劇，房企債務清償能力下降直接涉及到中國的債券市場，持續引發資本市場對地產債的擔憂。

統計數據顯示，截至9月27日，2021年中國房地產企業的違約債券數量達39檔，較2020年增加25檔，累計金額達人民幣467.5億元，較2020年成長159%。

除建商發行的債券違約外，克而瑞研究中心進一步指出，「實際上，房企債務違約情況可能會更為嚴重」。《新京報》報導也直言，2021年進入第4季，中國房地產企業還會出現「至暗時刻」。

報告引述各家開發商已發布的債務數據顯示，華夏幸福截至2021年9月4日，累計未能如期償還債務本息合計達人民幣878.9億元；藍光發展截至2021年9月24日，累計到期未能償還的債務本息金額合計人民幣215.07億元，泰禾截至2021年7月30日，已到期未歸還借款金額為人民幣436.93億元。

在此背景下，近期中國還有兩家開發商面臨實質性的債務違約。新力控股公告，未能於相關到期日或之前就兩項境內融資安排，於2021年9月18日支付應付利息合共人民幣3,874萬元；由中共「紅二代」掌舵的花樣年控股，於10月4日公告，未能在10月4日如期支付2021年票據的剩餘本金約人民幣2.05億美元。

中國 債券 房地產

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