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北京紀念辛亥革命110周年 習近平將發表對台新論述

特派記者賴錦宏／北京報導
中共總書記習近平將在辛亥革命110週年紀念大會上發表對台新論述。（新華網資料照）
中共總書記習近平將在辛亥革命110週年紀念大會上發表對台新論述。（新華網資料照）

10月9日上午，北京將舉行辛亥革命110周年紀念大會。中共總書記習近平將發表重要講話，強調和平統一，堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。中共7名政治局常委將盡數出席。消息人士稱，習近平將有對台新論述，這是繼2019年「告台灣同胞書」40周年紀念會和今年「七一」中共建黨百年講話後，習再度提出對台論述。

記習近平的談話，將重申和平統一，堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。並會引述孫中山曾言「統一是中國全體國民的希望，不能統一，便要受害」。將堅決粉碎台獨，寸土不讓。統一是任何人任何勢力都無法阻擋的趨勢。

今年「七一」中共建黨一百周年時，習近平曾說：「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程。」他還提及，要「堅決粉碎任何台獨圖謀」，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

2019年1月，習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上曾提出五大主張。其中，探索「兩制」台灣方案一事，引發台灣社會的關注。陸委會和行政院陸續制定「國安五法」，民進黨也醞釀修憲。

中國國台辦主任劉結一日前在香港各界慶祝辛亥革命110周年活動上致詞表示，香港是孫中山等辛亥革命先驅活動的重要地點，見證辛亥革命以來中華民族的艱辛與輝煌。孫中山曾言「統一是中國全體國民的希望，不能統一，便要受害」。同時重申北京立場，將堅決粉碎台獨，寸土不讓。

消息稱，習近平在會上的講話，將成中國新時代堅持「一國兩制」和推進兩岸統一基本方略的重要內涵，明表確達堅決反對台獨分裂，反對外來勢力干涉嚴正立場，清晰劃出不容逾越的紅線，同時表明中國推動和平統一的決心和誠意。

中國 習近平 台灣

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