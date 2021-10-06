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央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

記者戴瑞芬／即時報導
中美高層會晤6日將在瑞士蘇黎世舉行。(美聯社)
中美高層會晤6日將在瑞士蘇黎世舉行。(美聯社)

中美高層會晤6日將在瑞士蘇黎世舉行 ，中國央視揭密，最高等級外交官中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，為何選在蘇黎世、為何見的是美國國家安全顧問蘇利文，答案均是「對等」。

楊潔篪跑遍大半個地球，飛到瑞士跟蘇利文面對面，中國央視全程獨家採訪，6日中美高層會晤在蘇黎世登場 ，央視旗下的公眾號玉淵譚天也接密談判背後的運籌帷幄。

報導指出，今年中美雙方高層面對面會晤，一次在美國安克拉治，一次在中國天津，為什麼這次選擇去瑞士？關鍵正是瑞士這個第三方國家，不但是永久中立國，也是美中兩國地理上的中間點，距美中各相隔8000公里、時差6小時，「講究對等，體現打交道的公平性。」

復旦大學國際問題研究所所長吳心伯認為，瑞是在政治外交上的超脫，是這次美中高層會談找上瑞士的關鍵。

此外，楊潔篪此行要面對面談判的，是美國國家安全顧問蘇利文，央視報導，箇中原因是蘇利文是拜登上台後提出的中產階級外交，採用的正是蘇利文在美國卡內基國際和平基金會做研究時設計的理念。更重要的考量是，蘇利文曾與美國主管亞洲事務的坎貝爾共同發表關於中國的文章，「反對新冷戰，提出美國要聯合盟友，以優勢地位與中國競爭」，因此促成美中高層恢復對話。

美國 蘇利文 中國

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