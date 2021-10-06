中國多地傳水患 黃河現第3號洪水、山西土石流4警罹難

中新網6日發布嘉陵江特大洪峰過境四川蓬安的相片，被譽「嘉陵第一桑梓」的周子古鎮大門已遭洪水被淹。（取材自中新網）

入秋後，中國 依然有多地傳出水患。受嘉陵江幹流中游局部地區暴雨 影響，當地水利部門已於5日17時發布「嘉陵江2021年第3號洪水 」。陝西陜北、關中和西部近日也因出現中到大雨和暴雨，導致當地多處景區臨時關閉，漢中甚至因此撤離逾2.1萬名民眾。

據新華社報導，四川省防汛抗旱指揮部指出，4日8時至5日8時，四川盆地西北部、中部、川西高原和攀西地區部分地方降下大到暴雨。5日8時，嘉陵江白水河—東河嘉川水文站超過警戒水位0.38公尺。

報導稱，由於上游出現強降雨，5日9時17分，嘉陵江閬中段水位暴漲，洪水進入閬中部分臨江街道，城區街面積水最深處將近1公尺，3000餘名市民及遊客被緊急疏散。

此外，陝西陜北、關中和陜南西部4日8時至5日8時也降下中到大雨和暴雨，其中延安中東部、寶雞西南部、漢中西南部局部地區甚至出現大暴雨。

受降雨影響，陜西境內近日共有25條河流30處水文站出現洪峰43次，其中有7條河流7處水文站出現超警戒洪峰12次。截至5日8時，漢中共撤離8911戶2萬1062人，並關閉山嶽型和涉水景區26處。

受近日天候影響，西安、延安、寶雞等地也有多處知名景區臨時宣布關閉。

中國水利部6日也宣布，受渭河、黃河北幹流來水共同影響，黃河中游幹流潼關水文站5日23時流量已漲至每秒5090立方公尺，因此正式發布「黃河2021年第3號洪水」。

山西則於5日晚間發布地質災害氣象風險預警。受連日降雨影響，山西省蒲縣荊坡村5日晚間11時許就發生山體滑坡，導致5人被埋，6日傳出當中4人不幸罹難，1人受傷。澎湃新聞指出，遇難者主要為交警值班人員。