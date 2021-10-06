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中國電動車主「十一」高速公路充電 排了5個小時

記者林則宏／綜合報導
圖為浙江台州一處電動車充電站。（記者林則宏／攝影）
圖為浙江台州一處電動車充電站。（記者林則宏／攝影）

中國近年來新能源汽車銷售快速成長，但純電動車主如今卻面臨因限電而可能無法即時充電，以及充電樁不足的雙重囧境。央視財經報導，一名車主1日從深圳開車回湖南，在高速公路服務區為汽車充電，前後竟花了5個多小時。

據中國汽車工業協會公布的統計數據，今年8月，中國汽車銷量179.9萬輛，年比衰退17.8%。但當月新能源車銷量32.1萬輛，年比增長卻達1.8倍，而且是單月銷量首次突破30萬輛大關。其中，純電動車和插電式混合動力汽車銷量分別為26.5萬輛和5.6萬輛。

越來越多中國消費者購車首選新能源汽車，但如今卻也面臨限電威脅。一家充電樁業者出示一份「2021廣州地區有序用電通知書」指出，他們就被要求停車場充電樁周一到周五8時至23時必須「錯峰輪休用電」，周末也要盡量避開高峰期用電，將耗電高的設備安排在23時到次日8時，以舒緩電力供應壓力。

央視財經報導，一名新能源汽車主1日從深圳開車回湖南時，來到湖南衡陽的耒陽服務區充電站準備為汽車充電，卻看到等候充電的汽車大排長龍。

這名車主說，充電1小時，但排隊就等了4個小時。「這4個小時裡，我連洗手間都不敢上，因為怕被插隊。當時在排隊的車有20幾輛，我算了，至少要排隊3個小時以上，把我後面好多車都勸退了。」

央視財經指出，今年「十一」期間，中國高速公路每日充電量創下歷史新高，達到平時的近4倍。

中國國家電網旗下電動汽車服務公司「e充電」統計，3日光是為湖南全省電動汽車充電累計就達1萬5668輛次，其中高速公路充電較去年同期增長96%，充電站確實出現排隊現象。

國家電網表示，充電量創新高的原因主要就是中國新能源汽車快速增長。據中國公安部統計，截止今年9月底，中國新能源汽車保有量已經達到678萬輛，今年以來新註冊187萬輛，也已經是去年全年的近1.7倍。

汽車 中國 電動車

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