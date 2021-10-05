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美多名記者LinkedIn中國頁面被封 籲調查與中共的聯繫

記者呂佳蓉／即時報導
微軟旗下專為商業人士設立的社群網站平台LinkedIn。（路透）
微軟旗下專為商業人士設立的社群網站平台LinkedIn。（路透）

社交媒體平台LinkedIn近日封掉多名美國記者的中國頁面，自由亞洲電台指出，這是LinkedIn屈服於中國互聯網的規則，多名被審查的受害者表示，美國國會需要採取行動，調查LinkedIn內部的審查機制與中共的聯繫。

據自由亞洲電台報導，美國調查記者貝書穎（Bethany Allen-Ebrahimian）上周收到LinkedIn的通知，指出他的頁面簡介存在「違禁內容」，其帳戶和網頁將在中國無法顯示。美籍華裔記者陳嘉韻（Melissa Chan）與獨立記者布魯諾（Greg Bruno）也收到類似通知。

布魯諾是《來自北京的祝福：中國對西藏的軟實力戰爭》的作者，他在9月底也收到LinkedIn的通指，指他的「出版物」有違禁的內容。

LinkedIn是美國唯一獲准在中國營運的社交網路，在該地擁有超過5000萬用戶，約占全球用戶總量的7%。2020年，LinkedIn總收入達到80億美元，母公司微軟沒有透露，在中國區域的收入占比是多少。

華爾街日報6月報導稱，從5月以來，至少有包括研究人員、記者、美國國會職員在內的十名使用者的資料在中國版LinkedIn上遭遮蔽或刪除。

報導指出，美國共和黨籍聯邦參議員斯科特致信LinkedIn的母公司微軟和LinkedIn高層，批評這種做法是對中共的「公然綏靖」和「屈服」。來自印第安那州的共和黨籍聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）也致信LinkedIn，詢問他們是否曾將美國使用者的資料交給中國政府。

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