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外地企業被動收入免繳稅 歐盟將香港列稅務觀察名單

記者林汪靜／即時報導
歐盟5日將香港列入稅務合作事宜觀察名單。（圖／取自央視）
歐盟5日將香港列入稅務合作事宜觀察名單。（圖／取自央視）

香港沒有實質經濟活動的企業無須就部份源自外地的被動收入繳稅，歐盟認為可能構成「雙重不徵稅」的情況，5日將香港列入稅務合作事宜觀察名單。港府對此表示，多年來採用地域來源原則徵稅，因此源自香港以外地方的利潤一般來說在香港無須繳納利得稅，但港府也向歐盟承諾將會修法。

港媒報導，歐盟關注在香港沒有實質經濟活動的企業無須就部分源自外地的被動收入繳稅，例如，利息和特許權使用費，可能會帶來「雙重不徵稅」的情況。對此，港府發言人表示，在支持打擊跨境避稅的大原則下，願意配合，已向歐盟承諾將於明年年底前修訂「稅務條例」（香港法例第112章），於2023年落實相關措施。

港府發言人表示，香港作為國際金融中心，一直以來積極參與和支持國際稅務合作。香港會繼續採用地域來源原則徵稅，也會致力維持稅制簡單明確和低稅率的優勢，保持香港營商環境的競爭力。

發言人強調，修法僅針對企業利用被動收入進行跨境避稅，尤其是在香港沒有實質經濟活動的企業，對個人納稅人不會有任何影響。至於金融機構，在現行「稅務條例」下已就源自外地的利息收入繳納利得稅，也不會因此增加稅務負擔。

發言人說，香港企業不會因為香港被列入稅務合作事宜觀察名單，而被歐盟成員國施以稅務抵制措施。港府會在修訂後，要求歐盟盡快將香港從名單中剔除。

香港 歐盟 利潤

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