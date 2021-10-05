觀泰山日出 大量遊客擠在廁所過夜省錢

有中國網友發布影片稱，3日凌晨2時，大量遊客夜爬泰山等待看日出，但由於氣溫驟降，只得擠在公共廁所取暖。（極目新聞網）

十一假期，山東泰安的泰山遊客激增，許多遊客為了觀看泰山日出，選擇夜遊泰山。 3日有中國 網友稱，大量遊客因泰山頂降溫，只得躲在公共廁所取暖。 5日景區工作 人員稱，遊客在廁所避寒是近幾日泰山降溫導致，且這幾日泰山下雨，無法保證遊客能看到日出。

據極目新聞，3日有中國網友發布影片稱，當日凌晨2時，大量遊客夜爬泰山等待看日出，但由於氣溫驟降，只得擠在洗手間取暖。影片發布後，有人詢問該網友為何不去酒店住宿，他回應稱因為酒店太貴。

是否由於酒店太貴選擇露宿洗手間？報導稱，在泰山山頂目前有11家不同檔次的賓館，價格從95元人民幣到1312元不等。但這些酒店目前大多僅剩幾間房。 10月5日，一家酒店工作人員稱，酒店除普通房間外，還有按床位出租的多人間。 「從我們酒店到泰山頂只需要步行20分鐘。」，混住床位100元一天，不過床位在十一的高峰期比較緊俏，遊客需要提前預定。

另外，多名夜登泰山的網友表示，自己在山下訂了酒店，但仍希望可以夜登泰山等待日出；也有網友表示，自己沒有提前預定酒店，來到泰山時已沒有房間，想到自己較為年輕，便在德克士等快餐店門口等待日出。

早在今年清明假期時，泰山就因遊客在廁所過夜受到廣泛關注。當時，泰山景區曾發布說明稱，泰山由於對山頂區域始終實施最嚴格的規畫建設管控，因此賓館飯店等建築物較少。山頂共有400個房間、998個床位。每逢節假日等旅遊高峰期，遊客只有提前數天預訂才能訂上房間。

泰山景區也提醒遊客，山頂氣溫較低、晝夜溫差大，計劃夜間登山的遊客務必提前預訂房間、帶足禦寒衣物，優先推薦白天進山遊覽。

今年國慶假期，泰山遊客再次激增，1日當天泰山景區擠滿遊客，只為看日出夜晚登山。據泰山風景區通告，景區已在1日和2日傍晚，連續兩天停售夜間時段門票。