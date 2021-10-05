中國再遭暴雨襲擊 陝西漢中2萬人緊急撤離

中國陝西省陝北、關中和陝南西部出現中到大雨和暴雨，其中延安中東部、寶雞西南部、漢中西南部出現局部大暴雨，由於遭受暴雨襲擊，漢中緊急撤離2萬多人。（圖／取自第一新聞）

4日8時到5日8時，中國陝西省陝北、關中和陝南西部出現中到大雨和暴雨 ，其中延安中東部、寶雞西南部、漢中西南部出現局部大暴雨，受暴雨影響，陝西省境內共有25條河流30站出現洪峰43次，其中有7條河流7站出現超警戒洪峰12次。而暴雨襲擊使得漢中緊急撤離2萬多人。陝西省多地景區也因此關閉。

據陝西省水利廳官方網站消息指出，5日8時，渭河幹流咸陽水文站出現每秒3190立方公尺的流量，臨潼水文站出現每秒3070立方公尺的流量，形成渭河今年第3號洪水 。

陝西廣播電視台新聞中心「第一新聞」報導，截至5日8時，陝西省漢中市共撤離8911戶2萬1062人。據不完全統計，本輪強降雨造成漢中市寧強、略陽、留壩不同程度受災，道路交通、電力通訊等基礎設施受損，無傷亡人員報告，詳細災情正在進一步統計當中。

由於受到暴雨天氣影響，陝西省多個景區也因此關閉。例如，受降雨天氣影響，陝西西安市翠華山景區於5日起實施臨時閉園；4日，西安南五台景區發布公告指出，為確保廣大遊客生命財產安全，南五台景區暫時閉園，停止售票，開放時間視情況另行通知。

按照防汛工作 要求，為確保安全，經研究，決定自4日18時起，陝西渭南華山景區封山閉園。

據漢中市文化和旅遊局發布消息指出，受強降雨天氣影響，為切實做好防汛防洪及地質災害預防工作，確保遊客生命財產安全，包括龍頭山國際旅遊度假區、紅寺湖風景區、洋縣朱鹮梨園景區、華陽景區、駱家壩景區、陝西五龍洞國家森林公園、留壩縣紫柏山國家森林公園、佛坪熊貓谷景區等皆暫時閉園。

面對持續降雨引發的洪水，陝西省水利廳繼續維持省級水旱災害防禦四級應急響應，與氣象局聯合發布第38期山洪災害預警，並對榆林、延安市縣兩級帶值班情況進行全面檢查，各級防汛值班人員均保持24小時在崗值守。陝西省水文水資源勘測中心密切關注天氣預報及雨水情變化，及時發布水情預警預報及通報。