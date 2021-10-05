我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

70年逾21萬兒童受害 法天主教神職人員性侵調查公布

中國再遭暴雨襲擊 陝西漢中2萬人緊急撤離

記者林汪靜／即時報導
中國陝西省陝北、關中和陝南西部出現中到大雨和暴雨，其中延安中東部、寶雞西南部、漢中西南部出現局部大暴雨，由於遭受暴雨襲擊，漢中緊急撤離2萬多人。（圖／取自第一新聞）
中國陝西省陝北、關中和陝南西部出現中到大雨和暴雨，其中延安中東部、寶雞西南部、漢中西南部出現局部大暴雨，由於遭受暴雨襲擊，漢中緊急撤離2萬多人。（圖／取自第一新聞）

4日8時到5日8時，中國陝西省陝北、關中和陝南西部出現中到大雨和暴雨，其中延安中東部、寶雞西南部、漢中西南部出現局部大暴雨，受暴雨影響，陝西省境內共有25條河流30站出現洪峰43次，其中有7條河流7站出現超警戒洪峰12次。而暴雨襲擊使得漢中緊急撤離2萬多人。陝西省多地景區也因此關閉。

據陝西省水利廳官方網站消息指出，5日8時，渭河幹流咸陽水文站出現每秒3190立方公尺的流量，臨潼水文站出現每秒3070立方公尺的流量，形成渭河今年第3號洪水

陝西廣播電視台新聞中心「第一新聞」報導，截至5日8時，陝西省漢中市共撤離8911戶2萬1062人。據不完全統計，本輪強降雨造成漢中市寧強、略陽、留壩不同程度受災，道路交通、電力通訊等基礎設施受損，無傷亡人員報告，詳細災情正在進一步統計當中。

由於受到暴雨天氣影響，陝西省多個景區也因此關閉。例如，受降雨天氣影響，陝西西安市翠華山景區於5日起實施臨時閉園；4日，西安南五台景區發布公告指出，為確保廣大遊客生命財產安全，南五台景區暫時閉園，停止售票，開放時間視情況另行通知。

按照防汛工作要求，為確保安全，經研究，決定自4日18時起，陝西渭南華山景區封山閉園。

據漢中市文化和旅遊局發布消息指出，受強降雨天氣影響，為切實做好防汛防洪及地質災害預防工作，確保遊客生命財產安全，包括龍頭山國際旅遊度假區、紅寺湖風景區、洋縣朱鹮梨園景區、華陽景區、駱家壩景區、陝西五龍洞國家森林公園、留壩縣紫柏山國家森林公園、佛坪熊貓谷景區等皆暫時閉園。

面對持續降雨引發的洪水，陝西省水利廳繼續維持省級水旱災害防禦四級應急響應，與氣象局聯合發布第38期山洪災害預警，並對榆林、延安市縣兩級帶值班情況進行全面檢查，各級防汛值班人員均保持24小時在崗值守。陝西省水文水資源勘測中心密切關注天氣預報及雨水情變化，及時發布水情預警預報及通報。

暴雨 洪水 工作

上一則

審醜網紅戴面具、變聲復出 「郭老師」勸網友別招搖

下一則

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

延伸閱讀

江西景區「帳篷滿天飛」網友：哈利波特魔法學校秋遊？

江西景區「帳篷滿天飛」網友：哈利波特魔法學校秋遊？

中國十一景區亂象多 遊客滯留、帳篷滿天飛

中國十一景區亂象多 遊客滯留、帳篷滿天飛
遊客未買30元門票被阻 反罵湖南苗寨景區「窮怕了」

遊客未買30元門票被阻 反罵湖南苗寨景區「窮怕了」

十一出遊…景區擠擠擠 高速塞塞塞 外灘買買買

十一出遊…景區擠擠擠 高速塞塞塞 外灘買買買

熱門新聞

全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50
鄭女士摘下口罩露出「廬山真面目」，部分網友對於她的顏值感到失望，認為是「大眾臉」、「整容臉」。(視頻截圖)

「鄭女士說的都是對的」杭州女摘下口罩…網友失望了

2021-09-28 08:00

超人氣

更多 >
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗
臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復
潘朵拉文件曝 蔡崇信藉境外公司操盤阿里巴巴IPO

潘朵拉文件曝 蔡崇信藉境外公司操盤阿里巴巴IPO
無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話

無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話