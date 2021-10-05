港媒：鄭州富士康有工人沒零件 十一罕見連放5日假

鴻海集團旗下富士康工廠。（圖／取自新浪網）

蘋果iPhone 全球最大生產基地富士康中國鄭州 廠面臨「有工人沒零件」的困境，公司更罕見地宣布十一國慶期間放假5日，員工稱：「過去從來沒這麼閒過。」

「iPhone 13創下蘋果最長等待期」登上新浪微博熱搜。「怎麼說呢，感覺我買了個寂寞，每天都去看它發貨沒，但它卡在那裡就是不動。」網友大熊（化名）向中國媒體記者抱怨稱。他於9月24日在網上購買了一部藍色iPhone13 Pro Max，顯示預計送達時間是10月30日至11月6日，但目前還在「處理訂單」中，發貨可能遙遙無期。

據港媒報導，在全球範圍內，iPhone 13和iPhone 13 mini平均交貨時間14日，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的平均交貨時間分別為27日和28日。今年的iPhone 13系列大規模延遲出貨，等待期遠超去年的iPhone 12系列。

多名行業專家表示，本次出貨緩慢主要是供應鏈零部件短缺，及銷售端新機購買熱情高漲所致。另也有中國資訊科技評論員提到：「iPhone之所以等待時間長，應該還是受全球芯片短缺導致，雖然供應鏈管理強如蘋果，但也會有一兩個小元件受影響而導致推遲出貨的可能。」

另外鄭州富士康內部員工處披露，相較於iPhone13發布前夕的萬元人民幣獎勵招工，日均萬人進廠，目前該廠區的招工計畫已暫停，「十一」長假期間還放假5日。員工受訪時表示：「往年十一都要加班……不清楚哪裏出了問題，（富士康鄭州廠區）產量都沒排滿。十一還放假5天，以前從沒這麼閒過。」