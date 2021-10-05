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中國需電孔急 悄悄「解禁」讓澳洲貨船進港卸煤

編譯劉忠勇／綜合報導
中國大陸各省最近幾天已紛紛要求增加自印尼、俄羅斯、蒙古進口發電用燃煤。（路透）
中國大陸各省最近幾天已紛紛要求增加自印尼、俄羅斯、蒙古進口發電用燃煤。（路透）

金融時報引述分析師報導，原本非正式禁止進口澳洲煤礦的中國官方，已允許卸載少量的澳洲燃煤，可見中國電力短缺的情況已相當嚴重。

金融時報引述航運經紀商Braemar ACM Shipbroking首席散裝貨運分析師Nick Ristic指出，一年前北京對澳洲實施禁令後便一直滯留在中國港口外的幾艘澳洲貨船，上個月終於靠港，且進口船舶的吃水深度都有改變，可見船上的燃煤已卸貨，估計有450000公噸。

能源研究機構Kpler也表示，9月共有5艘原本在港外等候的澳洲貨船，卸下383000公噸的燃煤。

北京當局去年據傳下令國企及鋼廠即起停止自澳洲進口煤礦，使澳洲一年出口額多達550億澳幣（390億美元）的煤礦出口深受打擊。澳洲2020年總計對中國中國出口3500萬噸的燃煤，但據能源顧問公司Wood Mackenzie Ltd統計，2020年11月過後，澳洲對中國出口的煤礦「幾乎降至歸零」。

市調機構IHS Markit大中華能源研究部主管Lara Dong認為，中國整體政策不會有大幅改變，「這是政策鬆綁的訊號，但不表示自澳洲進口煤礦會有重大改變」。

吉林在內各省最近幾天已紛紛要求增加自印尼、俄羅斯、蒙古進口煤礦。昨天也有報導說，浙江省首度自哈薩克進口燃煤。

Dong表示，擴大進口能否解決中國的電力短缺的問題， 目前尚不明確，「現在價格這麼貴，政府鼓勵進口，但誰來付帳？」

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