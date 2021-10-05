中國需電孔急 悄悄「解禁」讓澳洲貨船進港卸煤

中國大陸各省最近幾天已紛紛要求增加自印尼、俄羅斯、蒙古進口發電用燃煤。（路透）

金融時報引述分析師報導，原本非正式禁止進口澳洲 煤礦的中國 官方，已允許卸載少量的澳洲燃煤，可見中國電力短缺的情況已相當嚴重。

金融時報引述航運經紀商Braemar ACM Shipbroking首席散裝貨運分析師Nick Ristic指出，一年前北京 對澳洲實施禁令後便一直滯留在中國港口外的幾艘澳洲貨船，上個月終於靠港，且進口船舶的吃水深度都有改變，可見船上的燃煤已卸貨，估計有450000公噸。

能源研究機構Kpler也表示，9月共有5艘原本在港外等候的澳洲貨船，卸下383000公噸的燃煤。

北京當局去年據傳下令國企及鋼廠即起停止自澳洲進口煤礦，使澳洲一年出口額多達550億澳幣（390億美元）的煤礦出口深受打擊。澳洲2020年總計對中國中國出口3500萬噸的燃煤，但據能源顧問公司Wood Mackenzie Ltd統計，2020年11月過後，澳洲對中國出口的煤礦「幾乎降至歸零」。

市調機構IHS Markit大中華能源研究部主管Lara Dong認為，中國整體政策不會有大幅改變，「這是政策鬆綁的訊號，但不表示自澳洲進口煤礦會有重大改變」。

吉林在內各省最近幾天已紛紛要求增加自印尼、俄羅斯、蒙古進口煤礦。昨天也有報導說，浙江省首度自哈薩克進口燃煤。

Dong表示，擴大進口能否解決中國的電力短缺的問題， 目前尚不明確，「現在價格這麼貴，政府鼓勵進口，但誰來付帳？」