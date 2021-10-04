中國又有百強房企告急「花樣年」還不上2.06億美元債務

花樣年建案效果圖。（取材自公司官網）

中國房地產 企業風雨欲來，長年被評為「百強房企」的花樣年4日晚間公告，未能償還一筆金額為2.06億美元，來自到期美元票據的債務。意味該公司出現了實質性的債務違約。

目前，花樣年已在港股暫時停牌，截至9月28日，股價報港幣0.56元，今年以來縮水了55.5%，市值跌到港幣32.33億元。

花樣年於1996年，由前中共中央政治局常委曾慶紅的侄女曾寶寶成立，主要在深圳和成都等地開發房地產項目，2009年在香港聯交所主板上市。

回顧2020年，花樣年因年度合約銷售人民幣492億元，連續12年獲評「房地產百強企業」，但據該公司2021年中期財報，多項業績數據下滑，上半年累計銷售額未達年度目標的一半。

貝殼研究院統計，花樣年剔除預收款後的資產負債率為72.7%，淨負債率為74.8%，現金短債比為1.59，在房企「三道紅線」踩中一條，屬於「黃檔」。

值得注意的是，花樣年先前還針對債務問題表示，公司經營情況良好，運營資金充裕，不存在任何流動性問題，並公布債券 償還計畫，包括透過自有資金、出售大宗資產和啟動再融資工作等。但據陸媒統計，目前花樣年控股仍有12檔美元債券在外流通，餘額39.8億美元，其中有3檔今年內到期，共計7.62億美元。