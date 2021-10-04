「台灣是中國的台灣 輪不到美國說三道四」華春瑩駁美

中國外交部發言人華春瑩10月4日就美國國務院發言人普萊斯發表涉台聲明答記者問時強調，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。（中新社）

中國 外交部發言人華春瑩 10月4日就美國國務院發言人普萊斯發表涉台聲明答記者問時強調，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。她指美方應糾正錯誤，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，以實際行動維護而不是破壞台海和平穩定。

有記者提問，10月3日，美國國務院發言人普萊斯發表聲明稱，美方對中方在台灣附近軍事挑釁活動深表關切，此舉易引發誤判，破壞地區和平穩定，敦促中方停止對台施壓與脅迫。美將依據美中三個聯合公報及「與台灣關係法 」、「對台六項保證」維持對台承諾，支持台加強自衛能力。中方對此有何評論？

「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。」華春瑩表示，美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。

她說，一段時間來，美方在售台武器、加強美台官方軍事聯系等方面消極動作不斷，包括出台7.5億美元售台武器計畫，美軍機降落台島，軍艦頻頻過航台灣海峽等。這些挑釁行動損害中美關係，破壞地區和平穩定，中方堅決反對並採取必要應對措施。

華春瑩強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製的什麼東西。

華春瑩強調，搞「台獨」是死路一條。中方將採取一切必要措施，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。中方捍衛國家主權和領土完整的決心與意志堅定不移。

華春瑩指出，美方應糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，以實際行動維護而不是破壞台海和平穩定。