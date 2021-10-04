中國電荒 減碳逼出灰犀牛

因加強「能耗雙控」和高煤價造成的電力緊缺，中國20省分限電限產，衝擊中國和全球經濟。圖為江蘇南京一家煤電廠。（美聯社）

9月23日傍晚，瀋陽多個路段嚴重塞車，不是因下班交通尖峰時段，而是停電，紅綠燈不亮了。瀋陽1名男子受訪時說，當天下午4點多就突然停電，一直停到半夜11點半，「連吃飯的地方都沒有」。

對於無預警大停電，瀋陽市工信局出面說明，這是因為電力缺口巨大，「為了保電網安全，沒辦法」；「沒有風，風電量少，火電儲力不足，馬上到供暖季了，煤還要留著供暖。」

包括瀋陽在內中國 多地近期爆發的「電荒」，其實是典型「灰犀牛事件」：極可能發生且影響巨大，卻被眾人忽視的一次危機。

今年中起，廣東、江蘇、浙江等地就已陸續發布「有序用電」通知。以廣東為例，5月開始執行「開5停2」錯峰用電方案，6月升級為「開3停3」，9月再升級為「開2停5」，部分地區甚至是「開1停6」。

限電 變無預警大停電

只是一開始，限電只針對高耗能企業，一般民眾根本感受不到缺電危機已迫在眉睫。

直到有人電鍋裡的飯只煮一半，有人被困在電梯中、有人因手機 沒電出現與世隔絕的恐慌感，「限電」才瞬間成為中國網路熱搜詞。

8月下旬以來，中國31個省分已有浙江、江蘇、廣東、遼寧、重慶等20個省分宣布「限電」、「限產」。到了9月下旬，限電衝擊擴大，部分地區民生用電開始受到影響。

中國之所以會爆發電荒，原因主要有2：1是電力供需失衡。去年中國全社會用電量增長3.1%，但今年電力需求大增。根據中國國家能源局統計，1至8月，中國全社會用電量大幅成長13.8%。

煤電 市場與國家拉鋸

儘管積極發展風電、光電等新能源多年，火力發電迄今仍占中國電力供應的近7成。但目前中國煤價基本已由市場決定，電價卻仍由政府管控，當前煤價居高不下，發電愈多虧愈多，自然影響電廠供電意願。

中新社引述廣東一家電廠負責人表示，現在火電每發一度電就虧損人民幣7、8分。如機組全開，電廠1天虧損人民幣上百萬元。

今年是中國執行「雙碳」目標的「開局之年」。習近平 去年9月在聯合國大會宣示：中國將力爭於2030年前實現「碳達峰」，2060年前實現「碳中和」。

為達成「雙碳」目標，中國今年全面強化「能耗雙控」執行力度，嚴控各地能源消耗總量和能源消耗強度。

電價 中國未來漲定了

8月中，中國國家發改委公布點名批評多個省份能耗不降反升，而遭點名的省份基本上正是目前限電較嚴重的地方，中國媒體因此將這次「限電」風波，形容為地方政府是在假期結束前「趕作業」。

那麼中國這次限電危機將持續多久？

中國國資委主管的「能源」雜誌在封面報導「電荒預警」指出，在「雙碳」目標下，若要同時滿足「環境友好」與「供給穩定安全」，就必須放棄「能源價格低廉」這一限定條件。

據統計，7月底以來，中國至少已有8個省份開始調漲電價。可以預期的是，短期中國用電仍將吃緊；長期為實現「雙碳」目標，中國電價恐將漲定了！