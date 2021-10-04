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學者：英航艦進南海 52架解放軍機模擬攻防兼施壓台灣

中央社台北4日電
英國航空母艦伊莉莎白女王號。（路透）
英國航空母艦伊莉莎白女王號。（路透）

52架解放軍機今天擾台西南ADIZ創下紀錄。戰略學者林穎佑、張延廷指出，美日英航艦群甫結束在周邊海域的演練，而伊莉莎白航艦群今天經巴士海峽進入南海，中國此舉可能是對英航艦模擬攻防，並施加台灣壓力，具政治及軍事意義。

空軍今天晚間發布解放軍機動態，包括34架殲16、2架蘇愷30、2架運8反潛機、2架空警500、12架轟6等共計52架解放軍機，白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），此為國防部去年9月17日揭露解放軍機動態以來，數量最多一次；而統計自10月1日至今晚8時止，已有145架次解放軍機擾台。

另外，日本海上自衛隊今天宣布，美軍核動力航艦雷根號、航艦卡爾文森號、英國航艦伊莉莎白女王號，以及荷蘭、英國及加拿大等國軍艦，於2日至3日在沖繩西南海域進行聯合演訓，旨在牽制海洋行動擴大的中國。

Twitter社群「Commander UK Carrier Strike Group」晚間也推文，伊莉莎白女王號航艦群今天從菲律賓海經由呂宋海峽進入南海，準備再與新加坡海軍演訓。

熟悉中解放軍事的中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑受訪表示，根據圖示，中國電戰機排序在前，轟炸機、戰機、空警500預警機依序排列，此序列代表的是編隊打擊機群。

他指出，但今天的打擊機群是否劍指台灣、並不一定，因為同一時間，美日英荷蘭加拿大等國也在台灣周邊海域演訓；解放軍此舉是想透過施加台灣壓力，並展現實力給周邊國家看，具有政治及軍事意義。

林穎佑指出，美日英三國的航艦軍演，可能是在模擬台灣海峽出現狀況，並由英國伊莉莎白航艦擔任「紅軍」解放軍角色，配合卡爾文森號、雷根號進行紅藍軍對抗，甚至海面下也有潛艦在模擬解放軍A2/AD（反介入/區域拒止）時，美國及盟邦該如何應對。

林穎佑認為，解放軍機10月1日經由西南ADIZ深入台灣南方及東南方空域時，最大的目的都是向美國及周邊國家傳遞訊息，但對台灣來說，此舉代表解放軍具有打擊台灣東部的能力；此是否代表台灣在南部、東部的防範及準備要與過往不同，包括在東部興建戰備跑道以應對新威脅，都是該思考的新方向。

已退役的前空軍副司令、清華大學榮譽教授張延廷中將受訪指出，英國航空母艦目前正進入南海，但不管是台海或南海，這兩處均是中國最為關注的區域；因此，中國今天此舉可能是對英國航艦打擊群進行模擬攻防。

張延廷也說，10月1日是中國的國慶日、10月10日則是中華民國國慶日，這次中國國慶並沒有閱兵，但卻把兵力移到台海周邊進行演練，除了體現「仗在台海打、兵就在台海練」的意義外，由於中國的民族主義正在上升，中國當局此舉也是要對國內有所交代。

張延廷分析，中國連續3天出動破百架解放軍機擾台，可能是造成台灣股市下跌的其中一個原因，目的也是以心理戰擾亂台灣民心，不僅恫嚇台灣民眾，也對美國、英國等國示威。

張延廷呼籲，解放軍今天已是打擊編隊，空軍官兵在空驅離時，務必慎防擦槍走火，且台灣在動員及後勤上必須要有所加強跟應變。

不過，國家政策研究基金會高級助理副研究員揭仲認為，解放軍應該很早以前就排定在這個時間點進行大兵力連續出擊演練，主因是大兵力演練必須經過很長時間整備，不太可能因為有航艦通過、才臨時決定。

揭仲也指出，目前解放軍飛行員的戰備水準，推測已提升到一定程度，加上北斗衛星導航系統也使用純熟，在這些條件具備下進行實戰化訓練，不管未來是用兵台灣、或對美發動作戰，類似今天這種大兵力出擊演練，未來可能會很常見。

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