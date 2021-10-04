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中國海南開打新冠疫苗加強針 抵禦Delta變異株

記者陳政錄／即時報導
中國各省陸續推進新冠疫苗加強針的接種。新華社
中國各省陸續推進新冠疫苗加強針的接種。新華社

中國繼河南省後，海南省宣布10月4日起，啟動重點人群新冠病毒疫苗加強免疫接種工作。央視報導引述國藥集團、科興兩家企業研究結果顯示，在接種加強針後，抗體水平相當於原來10到30倍，對Delta等變異株出現良好交叉中和作用。

央視報導，海南省按照中國國務院聯防聯控機制部署，從10月4日開始啟動重點人群新冠病毒疫苗加強免疫接種工作。根據安排，接種對象為已全程接種2劑次新冠滅活疫苗和康希諾疫苗後，滿6個月的18歲以上人群。

在接種順序上，海南將優先對高風險人群和保障社會基本運行的人員施打加強針，包括涉進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員，口岸裝卸、搬運、運輸等相關人員，國際和中國國內交通運輸從業人員、面臨較高境外疫情風險的邊境口岸工作人員、醫療衛生人員等，以及有在境外感染風險的人群，如因公、因私出國工作學習人員等。

央視指出，在施打加強針時，建議使用已接種過的原疫苗進行加強免疫，如遇第二劑次相同疫苗無法繼續供應等情況，可使用與第一劑次滅活疫苗相同的疫苗進行1劑次加強免疫。使用腺病毒載體疫苗接種的人群，仍使用原疫苗進行加強免疫。

據中國國家衛健委統計，截至2021年10月3日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，累計報告接種新冠病毒疫苗達22億1,369.1萬劑次。

疫苗 中國 工作

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