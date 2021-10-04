我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

IKEA熱賣「鯊魚」絨毛玩具傳將停產 話題衝上微博熱搜

記者賴錦宏／北京報導
宜家熱賣的一款鯊魚毛絨玩具已經下架，並將在明年徹底停產。（取材自微博）
宜家熱賣的一款鯊魚毛絨玩具已經下架，並將在明年徹底停產。（取材自微博）

原產於中國等地，英國毛絨玩具近期出現了供應短缺問題。知名瑞典家具品牌宜家（IKEA）的英國分公司就透露，由於供應問題，此前熱賣的一款鯊魚毛絨玩具已經下架，並將在明年徹底停產。這個消息4日高居微博熱搜第一名，再度引起網友「國家正在下好大一盤棋」的討論。

據央視財經，近日，一位英國消費者在宜家英國官網搜索時發現，鯊魚毛絨玩具已經下架，無法購買。於是他便在社交媒體平台上向宜家英國公司詢問情況。宜家工作人員對此回應稱：「由於供應問題，鯊魚毛絨玩具目前已經下架。之後可能會短期恢復銷售一段時間，並將於2022年4月永久下架。」

這款玩具一直飽受大眾喜愛，停產消息一經傳開，英國網友甚至發起了「拯救鯊魚毛絨玩具」的活動，希望宜家公司能夠收回這個決定。疫情暴發以來，全球供應鏈都遭受嚴重打擊，再加上英國脫歐帶來的一系列影響，食物、原材料甚至二氧化碳在英國的供應都受到衝擊。

中國網友則表示，「天啊，我的莎莎要絕版了。早知道囤個大的」；「這個鯊魚超可愛，商場裡還被打扮成新郎新娘，穿了個禮服和婚紗，太萌了！」；「幸好我有鯊鯊，現在會開始加倍珍惜鯊鯊了」。

也有網友警告，面對全球供應鏈困局，很多行業都在受衝擊，為此受牽連遭受損失的人不計其數，很多以為自己可以置身事外或者暫時還置身事外的人，最終也會發現，自己也是其中之一，只不過是影響的範疇和程度有所不同。面對這個事實除了接受之外，還得注意思考並保持警惕，要防範隨後還可能出現跟自己有關的「兔死狗烹」事件。提前做好應對，免得到時措手不及或受損程度加大加深。

央視財經經濟信息聯播此前報導，美國加州房主辛迪，近日在宜家訂購了一批瓷磚，然而到了交貨的日子，卻被通知貨物不能按時交付，多次投訴商家也無法得到回覆。

據瑞典媒體報導，目前傢俱零售巨頭宜家旗下多數產品面臨極度短缺。為保證供應鏈安全，宜家採購專屬集裝箱，租用專屬貨船，以應對不斷高漲的海運價格。此外，北美前三大進口商之一的家得寶、美國零售巨頭沃爾瑪、電商巨頭亞馬遜等，也都紛紛採取類似措施，包船包艙，以應對即將到來的歐美銷售旺季。

英國 供應鏈 美國

上一則

中國遼寧現極端天氣：逾2萬車遭冰雹擊損 多地降雨新高

延伸閱讀

英國物資供應危機蔓延 英相強生仍捍衛脫歐政策

英國物資供應危機蔓延 英相強生仍捍衛脫歐政策
英國鬧油荒一周 環境大臣：凸顯須終結化石燃料依賴

英國鬧油荒一周 環境大臣：凸顯須終結化石燃料依賴
英國「加油之亂」害物資也缺貨 200軍人馳援運輸

英國「加油之亂」害物資也缺貨 200軍人馳援運輸
大仁說財經／英脫歐→食品商嘗苦果

大仁說財經／英脫歐→食品商嘗苦果

熱門新聞

圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議
演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」