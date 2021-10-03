我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共機闖台空域 環時：十一閱兵從天安門移到台海

英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重

共機闖台空域創紀錄 環時：十一閱兵從天安門移到台海

記者羅印冲／即時報導
圖為蘇愷30共機。(美聯社資料照)
圖為蘇愷30共機。(美聯社資料照)

在10月1日出動38架戰機後，共軍2日又出動39架戰機進入台灣西南防空識別區，這已是連續兩天創下解放軍在該區演練規模紀錄，中共外圍官媒環球時報發表評論稱，這是另一種形式的十一空中閱兵，它的地點從天安門廣場移到了台灣海峽，明確無誤地宣示了中國對台灣的主權。

根據台灣空軍發布共機動態，39架共機2日侵擾台灣西南防空識別區，創台國防部公布統計以來最多架次紀錄。包括14架殲16、4架蘇愷30，及2架運8反潛機2日日間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；12架殲16、6架蘇愷30及1架空警500則於同日夜間侵擾台灣西南ADIZ。

台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

環時評論指，「解放軍幹得漂亮！在我們看來，這是另一種形式的十一空中閱兵，它的地點從天安門廣場移到了台灣海峽，明確無誤地宣示了中國大陸對台灣的主權。」這與中國建政72周年的日子對應得十分貼切，極大鼓舞了中國人民，也給十一的特殊意義做了新的突出和強調。

評論說，靠近台灣本島晝夜演練的38架和39架戰機可不是儀仗隊，而是目標指向實戰的戰鬥隊。這次戰機數量增多，展示了解放軍空軍投入戰鬥的出動能力。這些飛機匯合在海峽上空，但可能來自完全不同的機場。聚集的戰機數量越多，表明共軍形成戰時空中突擊力的能力越強。

評論指，是民進黨當局破壞九二共識、一意孤行「謀獨」，並做美國反華戰略棋子，把台海局勢推向了一觸即發的險境。他們不斷宣揚自己是「民主世界抵制威權統治的最前沿」，把自己變成了中國在戰略上必須拔掉的一顆釘子，以及必須壓倒的一股邪氣。

評論還說，解放軍的強大力量正在對台灣完成相當於1949年對北平式的包圍。台海局勢的未來沒有懸念，何時和如何解決台灣問題的主動權已經牢牢掌握在中國手中。

台灣 中國 解放軍

上一則

中石油前副總裁凌霄主動投案 涉「嚴重違紀違法」

下一則

中國14特大城市 房價每平方公尺逾1550美元 杭州最高

延伸閱讀

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台
共機日夜擾台 1天39架再創新高

共機日夜擾台 1天39架再創新高
北京喊節能 環時：各地毋須為「政治正確」效仿

北京喊節能 環時：各地毋須為「政治正確」效仿
共機擾台數又創新高 殲16戰機連兩日演練晝夜連續出擊

共機擾台數又創新高 殲16戰機連兩日演練晝夜連續出擊

熱門新聞

圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
光耀集團是中國前百強房企，如今宣告破產。（取材自微博）

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

2021-09-27 03:45

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢

影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢
裁員、限電… 美媒：不少中國人「十一」選擇躺平

裁員、限電… 美媒：不少中國人「十一」選擇躺平
演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世