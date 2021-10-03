中石油前副總裁凌霄主動投案 涉「嚴重違紀違法」

前中國石油天然氣股份有限公司副總裁凌霄。(取自搜狐)

前中國石油天然氣 股份有限公司副總裁凌霄因涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。凌霄在一個月前主動辭職，有分析認為他當時可能已經覺得「不對勁」，並以「主動投案」來爭取寬大處理。

據中國石油天然氣集團有限公司紀檢監察組、四川省監委3日消息：前中國石油天然氣股份有限公司副總裁淩霄涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前中國石油天然氣集團有限公司紀檢監察組正對其進行紀律審查，經國家監委指定管轄，四川省監委正對其進行監察調查。

58歲的凌霄有長達35年的石油行業工作資歷。他從新疆石油管理局油田建設工程公司技術員做起，一步步爬升，2004年擔任中國石油西部管道有限責任公司董事長、總經理；2016年，擔任中國石油天然氣與管道分公司黨委書記、副總經理；2017年底開始任中國石油天然氣股份有限公司副總裁。

華夏能源網今天刊文指出，淩霄的履歷顯示他過往職務眾多且變動頻繁，常同時身兼多個要職。但2020年10月，他的頭銜只剩下中石油副總裁一職，此後又在今年加上了支持服務子集團黨工委委員、支持服務子集團統籌協調委員會委員這樣的「虛職」。

這篇文章引述不具名的石油系統內部人士說，這是非常明顯的「削權」動作，可能是紀檢組織部門已經掌握了他的一些腐敗事實。

9月3日，中石油股份發布公告，表示淩霄因個人原因提交辭呈，辭去公司副總裁職務，辭任即日生效。上述這名內部人士認為，淩霄主動辭職，大概是感覺到了不對勁，試圖平穩落地。

淩霄辭職前兩天，國家管網集團西南管道公司常務副總經理鄒永勝因涉嫌嚴重違紀違法被審查調查。鄒永勝曾是淩霄下屬。

華夏能源網以前雲南省委書記秦光榮和中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余為例指出，他們兩人都是在2019年涉嫌違紀違法並主動投案，由於有自首情節，兩人均得到了寬大處理。

中國的石油系統曾有很多高級領導落馬，但主動投案者較少，凌霄的涉案內容及是否能換取寬大處理，還有待後續的調查結果。