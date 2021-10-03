我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

共機擾台數創新高 美國務院敦促北京停止對台軍事施壓

恒大汽車半停擺 員工半薪休假到月底

記者陳政錄／即時報導
恒大汽車旗下恒馳品牌車款在上海車展展出。（取自搜狐財經）
恒大汽車旗下恒馳品牌車款在上海車展展出。（取自搜狐財經）

中國恒大集團身陷債務風暴後，旗下恒大汽車營運也出現「半停擺」狀態，在中國十一假期後，有多名員工被要求不用如期返回公司，可以「休假到月底」，採半薪輪休模式，員工坦言，大家人心惶惶，「都在刷簡歷（履歷）了」。

據《晚點 LatePost》、《東方財富網》等中媒報導，與恒大汽車旗下恒馳5、恒馳6兩款車無關的研發人員，以及上海和廣州南沙製造基地的大部分生產人員，都被通知將參與輪休。

員工表示，他們所在部門通知，十一假期後繼續休假到10月底。值得注意的是，雖恒大汽車通知這些員工「帶薪休假」，但按照勞動合約載明，薪資結構由底薪加績效構成，為每月5日、20日各發一半，所謂的「帶薪休假」，實際上只會發半薪。

跟上電動車熱潮，恒大集團於2015年成立恒大汽車，並於2019年發布新品牌「恒馳」，同時開發十幾款智慧電動車，還喊出2025年產銷百萬、2035年產銷過500萬的口號，在各地大舉收購、建設工廠，但至今尚未有車款實現商業化量產，更曾被官媒《新華社》點名抨擊是「紙上造車」。

儘管去年9月恒大汽車宣布，計劃登陸科創板，但今年集團債務危機爆發後，恒大8月就曾表示，探討出售旗下恒大汽車的部分權益。

到了9月21日，恒大汽車公告，向技術人員授出3.24億股購股權，當時外界認為，此舉有助於穩定公司核心技術團隊，但接下來的9月24日，恒大汽車又稱，旗下恒大養生谷項目因資金流動性問題，部分停工，同月26日，恒大汽車再公告，與海通證券的上市輔導協議終止，這也意味著科創板上市破滅。

恒大汽車目前市值港幣295億元(約37億8964萬美元)，截至9月30日收盤，股價港幣3.02元，較年初縮水90%。

恒大集團 汽車 中國

上一則

各地出現山寨威震天 被譏腦梗、帕金森版

延伸閱讀

中國經濟黑天鵝 一波未平一波又起

中國經濟黑天鵝 一波未平一波又起
恒大黃金周業績能否賣房降負債 房市晴雨表

恒大黃金周業績能否賣房降負債 房市晴雨表
恒大債務規模達3千億美元 傳北京安排萬科等國企收購

恒大債務規模達3千億美元 傳北京安排萬科等國企收購
恒大旗下足球隊 高薪外籍教頭提前解約

恒大旗下足球隊 高薪外籍教頭提前解約

熱門新聞

圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
深圳「棉被大王」突宣布離婚 前老闆娘持股近10億

深圳「棉被大王」突宣布離婚 前老闆娘持股近10億
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
裁員、限電… 美媒：不少中國人「十一」選擇躺平

裁員、限電… 美媒：不少中國人「十一」選擇躺平
影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢

影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢