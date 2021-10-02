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默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

郵購墮胎藥、遠端開處方 德州擬頒新法重罰

搶完疫苗搶藥丸 香港擬採購默克新冠口服錠 1療程700元

編譯田思怡／綜合報導
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」（molnupiravir）可望在近期問世。(路透)
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」（molnupiravir）可望在近期問世。(路透)

由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」（molnupiravir）可望在近期問世，使得一些超前部署的國家在搶完疫苗後，又開始搶藥丸。南華早報報導，香港衛生當局已計畫採購這款藥丸。

這款俗稱「棕色小藥丸」的抗病毒藥丸的原理是使新冠病毒的基因密碼產生錯誤，實驗證實可將輕中症患者的住院和死亡風臉降低一半，適合高風險族群在家中服用，防止演變為重症。

其他獲美國授權的新冠治療藥物都需要透過靜脈注射，例如已證實對治療住院重症病患有效的地塞米松（dexamethasone）。

默克藥廠表示，將在兩周內向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急使用權。FDA可能在數周內決定，若獲批准，將成為全球第一款抗新冠病毒的口服藥丸。

在三期實驗中，患者每次服用4粒「莫納皮拉韋」，一天兩次，連續5天，一個療程共服用40粒。

南華早報報導，3名消息人士證實，香港正尋求採購這款藥丸。香港政府防疫顧問許樹昌表示，「香港醫院管理局計畫採購可供500名病患使用的療程。他透露，每名病患一個療程的價格約為700美元」。

另一消息人士說，香港當局已和默克洽談採購，但尚未簽約。

默克藥廠表示，可以在年底前為1000萬名患者生產藥丸，並與世界各國政府簽訂合約，但尚未公布價格。

香港 美國 FDA

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